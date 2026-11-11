Yüksek TL mevduat faizleri karşısında altının getirisinin hız kesmesi, tasarruf sahibinin yatırım alışkanlıklarını değiştiriyor. Geçen yılın ilk 10 ayında yüzde 88 kazandıran gram altının bu yıl yüzde 9,5'te kalması, yastık altındaki birikimlerin bankalara ve faiz getirili yatırım araçlarına yönelmesini hızlandırıyor. Tasarrufta geleneksel altın tercihinin yerini getiri odaklı yeni arayışlar alıyor.

Türkiye’de nesillerdir en güvenli birikim araçlarından biri olarak görülen fiziki altın, 2026 yılındaki getiri tablosuyla yeniden gündeme geldi. Sıkı para politikasının etkisiyle TL mevduatın sunduğu yüksek getiri, tasarruf sahiplerinin tercihlerini değiştirebilir. Ancak altının getirisi, döviz kurları ve yatırım araçlarının performansı dönemsel olarak farklılık gösterebiliyor.

GETİRİDEKİ FARK FİZİKİ BİRİKİMİ GÜNDEME TAŞIDI

Yastık altında tutulan altının tercih edilmesinde güvenli liman algısı önemli rol oynuyor. Ancak fiziki altın, saklandığı süre boyunca düzenli bir nakit getirisi sağlamıyor. Yüksek faiz ortamında tasarruf sahipleri, mevduat ve para piyasası fonları gibi düzenli getiri sunan alternatifleri de değerlendirmeye başladı.

Paylaşılan verilere göre gram altın, 2025 yılının ilk 10 ayında yüzde 88 nominal kazanç sağlarken 2026'nın aynı döneminde yüzde 9,5 seviyesinde kaldı. Bu oran, söz konusu dönemdeki resmi enflasyon oranının da altında gerçekleşti.

Buna karşılık TL mevduatın yaklaşık yüzde 35 seviyesindeki getirisi, tasarruf sahipleri açısından öne çıkan seçeneklerden biri oldu. Ancak mevduat getirisinin vade, stopaj ve faiz oranlarına göre değişebileceği unutulmamalı.

FİZİKİ ALTINDAN FİNANSAL ÜRÜNLERE YÖNELİM

Yastık altında altın tutmak yerine finansal ürünleri değerlendirme eğilimini etkileyen bazı unsurlar bulunuyor:

Düzenli getiri arayışı: Fiziki altın, fiyatı yükselmediği sürece kendi başına düzenli nakit akışı sağlamıyor. Mevduat ve para piyasası fonları ise belirli koşullarda getiri sunabiliyor.

Alım-satım ve işçilik maliyetleri: Kuyumculardaki alış ve satış fiyatları arasındaki fark ile bazı altın ürünlerindeki işçilik maliyeti, yatırımcının eline geçecek tutarı etkileyebiliyor.

Saklama ve güvenlik: Fiziki altın, hırsızlık ve kaybolma gibi riskler taşıyor. Bankalardaki altın hesapları ve Darphane Altın Sertifikası gibi finansal ürünler ise fiziki saklama ihtiyacına alternatif oluşturuyor.

DÖVİZ VE BORSA PERFORMANSI DA DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan verilere göre dolar/TL kuru, 2025 yılının ilk 10 ayında yüzde 19,5 yükselirken 2026'nın aynı döneminde yüzde 16,95 artış gösterdi. Bu oran da söz konusu dönemdeki enflasyonun altında kaldı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Endeks, 2025'in aynı döneminde yüzde 9,75 yükselirken 2026'nın ilk 10 ayındaki artışı yüzde 3,55 ile sınırlı kaldı.