Eşinin yıllar önce yaptığı altın yatırımından habersiz yaşayan kadın, taşınma hazırlıkları sırasında eski bir bisküvi kutusuyla büyük bir servetin ortaya çıkmasını sağladı. Atölyede unutulan 62 altın sikkenin değeri, açık artırmada 113 bin sterlini aşarak herkesi şaşırttı.

İngiltere’nin Cornwall bölgesinde, Penzance yakınlarında yaşayan bir kadın, taşınma hazırlıkları sırasında evindeki eşyaların değerini öğrenmek için müzayedeci David Lay’dan yardım istedi. Evde yapılan incelemeler sırasında bahçedeki atölyede bulunan eski bir bisküvi kutusu ise herkesi şaşkına çevirdi. Kutunun içinden yıllardır saklanan onlarca altın sikke çıktı.

ESKİ BİSKÜVİ KUTUSUNDAN 62 ALTIN SİKKE ÇIKTI

Müzayedeci, evdeki incelemelerini tamamlamak üzereyken bahçedeki atölyede duran eski bir bisküvi kutusunun ağırlığından şüphelendi. Kutunun kapağını açtığında önce gümüş sikkelerle karşılaşan uzman, bunların altında çok daha değerli bir birikim bulunduğunu fark etti.

Müzayede evinin sikke uzmanı tarafından incelenen kutudan toplam 62 altın sikke çıktı. Orijinal ambalajlarında muhafaza edilen altınların yanında satın alma belgeleri ve döneme ait bir harçlık rehberinin de bulunduğu belirlendi.

Daha önce de benzer keşiflerle karşılaştığını anlatan Lay, bu miktarda altın bulmanın olağanüstü olduğunu belirtti.

YARIM ASIR ÖNCE TANESİNİ 70-80 STERLİNE SATIN ALMIŞ

Satın alma belgelerinin incelenmesiyle altınların hikâyesi de ortaya çıktı. Kadının eşinin yaklaşık 50 yıl önce altına yatırım yaptığı belirlendi. Sikkelerin neredeyse tamamının 1975 yılında basıldığı ve tanesinin 70 ila 80 sterlin arasında bir bedelle satın alındığı anlaşıldı.

Lay, o dönemde İngiltere’de yüksek enflasyon ve ekonomiye ilişkin endişeler nedeniyle bazı yatırımcıların birikimlerini korumak amacıyla altına yöneldiğini anlatarak, “Bazı insanlar riskten korunmak için altın satın alırlar” dedi.

Kadının eşinin de birkaç sterlinle satın aldığı altınları atölyede sakladığı, ancak yaptığı bu yatırımdan ailesine hiç bahsetmediği öğrenildi.

YILLAR İÇİNDE DEĞERİ KATLANARAK 113 BİN STERLİNİ AŞTI

Bisküvi kutusundan çıkan altınların 41'inin Güney Afrika Krugerrandı, 21'inin ise İngiliz Sovereign sikkesi olduğu tespit edildi. Krugerrandların her birinin 22 ayar ve 33,93 gram ağırlığında olduğu bildirildi.

Müzayedede 41 Krugerrand 100 bin sterline, 21 Sovereign ise 13 bin sterline alıcı buldu.

Böylece adamın 1970'li yıllarda yaptığı altın yatırımı, aradan geçen yaklaşık yarım asırda değer kazanarak 113 bin sterlini aşan bir servete dönüştü. Ailenin yıllarca habersiz olduğu birikim, eski bir bisküvi kutusunun içinden çıkan tarihi bir servet olarak ortaya çıktı.