DHA- Ankara'da yıllardır düğünlerde, festivallerde ve dernek gecelerinde sahne alan müzisyen Filiz Erdoğan (48), yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle mesanesinin delindiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Doktor ve hastaneden şikayetçi olan Erdoğan, yaşadığı sağlık sorunları yüzünden müziği bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Erdoğan, geçen yıl ekim ayında kanama şikayetiyle başvurduğu özel hastanede geçirdiği ameliyatların ardından hayatının değiştiğini anlattı. Artık evde ördüğü lif, yelek ve battaniyeleri pazarda satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

PATOLOJİ SONUCUNA RAĞMEN AMELİYATA İKNA EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Erdoğan, savcılığa sunduğu dilekçede, özel hastanede kendisine rahim duvarının kalınlaştığının söylendiğini ve küretaj işlemi uygulandığını belirtti. Patoloji sonucu temiz çıkmasına rağmen ileride kanser olabileceği söylenerek ameliyata ikna edildiğini öne süren Erdoğan, operasyonda rahim ve yumurtalıklarının alındığını ifade etti.

Ameliyattan sonra ciddi idrar sorunları yaşamaya başladığını anlatan Erdoğan, şikayetleri sürünce Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu söyledi. Buradaki tetkiklerde ilk ameliyatın gereksiz olduğunun ve operasyon sırasında mesanesinin delindiğinin belirlendiğini ileri sürdü. Erdoğan, daha sonra mesanesinin küçültülmesini gerektiren yeni bir ameliyat geçirdiğini belirtti.

Sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldığını söyleyen müzisyen, bu durumun mesleğini sürdürmesini imkansız hale getirdiğini anlattı.

"40 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

DHA'ya konuşan Erdoğan, ameliyatı kanser olma korkusuyla kabul ettiğini belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Bu süreçte maddi, manevi ve psikolojik olarak çok yıpranarak 40 kiloya kadar düştüm. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an süreç devam ediyor."

Ailesinin bu dönemde kendisine destek olduğunu söyleyen Erdoğan, düğün, festival ve yurt dışı programlarından gelen sahne tekliflerini sağlık sorunları nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldığını ifade etti.

"Çok zorlandım, ruhsal olarak yıprandım. Kendimi örgüye adadım, hayata örgülerle tutundum. Geçimimi sağlamak için de örgülerimi pazarda satmaya başladım" diyen Erdoğan, hukuki mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

"TEK AMACIM SAHNELERE DÖNMEK"

Yaşadığı maddi ve manevi kayıpların karşılanmasını, sorumlu olduğunu düşündüğü kişilerin cezalandırılmasını isteyen Erdoğan, "Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Adalete güveniyorum" dedi.

Erdoğan, "Ailecek maddi ve manevi çok yıprandık. Tek amacım sahnelere dönmek, en önemlisi sağlığıma kavuşabilmek" diye konuştu.