Havale veya EFT sırasında yanlış IBAN girilmesi, vatandaşların ciddi maddi kayıplar yaşamasına neden olabiliyor. Yanlış hesaba gönderilen paranın geri alınması için bankaya ne zaman başvurulması gerektiği ve hukuki sürecin nasıl işlediği merak ediliyor.

Dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Ancak IBAN bilgilerinin yanlış yazılması veya alıcı bilgilerinin kontrol edilmeden işlemin onaylanması, geri dönüşü zor olabilen sorunlara neden olabiliyor.

Yanlış hesaba para gönderen kişinin öncelikle kendi bankasıyla iletişime geçmesi gerekiyor. İşlem henüz tamamlanmamışsa bankanın müdahale imkânı bulunabilir.

Tamamlanmış transferlerde ise iade süreci farklı şekilde ilerleyebiliyor.

YANLIŞ HESABA GİDEN PARA OTOMATİK OLARAK GERİ GELMİYOR

Para başka bir kişinin hesabına geçtiğinde banka, her durumda bu tutarı tek taraflı olarak hesaptan çekemiyor. Bankanın iade talebini değerlendirmesi ve gerekli iletişim sürecini yürütmesi gerekiyor.

Gönderici, işlem dekontunu saklayarak bankasına yazılı başvuru yapmalı. Dekontta yer alan tarih, saat, tutar, alıcı IBAN'ı ve işlem referansı başvurunun incelenmesini kolaylaştırıyor.

Parayı alan kişinin iade etmeyi kabul etmesi durumunda bankalar üzerinden iade işlemi gerçekleştirilebiliyor. Ancak alıcının parayı geri vermemesi hâlinde hukuki yolların değerlendirilmesi gerekebiliyor.

İADE TALEBİNE RAĞMEN PARA DÖNMEZSE NE OLUR?

Türk Borçlar Kanunu kapsamında haklı bir sebep olmaksızın başkasının malvarlığından zenginleşen kişinin bu kazanımı geri vermesi gündeme gelebiliyor. Somut olayın özelliklerine göre sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanabiliyor.

Yanlış transferlerde zaman kaybetmeden hareket etmek önemli. Çünkü paranın başka hesaplara aktarılması veya çekilmesi, uyuşmazlığın çözümünü zorlaştırabiliyor.

Vatandaşların para göndermeden önce alıcının adını, IBAN bilgisini ve tutarı kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle yüksek meblağlı transferlerde küçük bir doğrulama işlemi büyük maddi kayıpların önüne geçebiliyor.