İzmir’de 19 işçinin can verdiği HABAŞ patlamasında gözaltına alınan 11 kişiden 9’u tutuklandı. Fabrikanın sahibi olan ve Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında gösterilen Mehmet Rüştü Başaran’a ev hapsi verildi. Cezasını Boğaz’daki yalısında çekececek olan Başaran’ın milyon dolarlık lüks otomobil koleksiyonu da dikkat çekti. Başaran'a ait olduğu belirtilen 80'den fazla lüks otomobillik koleksiyonun değerinin 30 milyon euroyu geçtiği öne sürüldü.

İzmir’in Aliağa ilçesinde 9 Kasım’da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetti. Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ve bir kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İşçilerin hayatını kaybettiği facianın ardından Başaran’ın serveti ve lüks otomobil koleksiyonu da gündeme geldi. İşçilerin kıdem sürelerini düşürmek amacıyla sigorta giriş ve çıkışlarının yaptırıldığı iddialarıyla da gündeme gelen Başaran’ın koleksiyonundaki araçların değerinin 30 milyon euroyu aştığı öne sürüldü.

80'DEN FAZLA LÜKS OTOMOBİLİ BULUNUYOR

Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında gösterilen Başaran’ın, yıllardır sürdürdüğü otomobil tutkusuyla dünyanın sayılı koleksiyonerleri arasında yer aldığı belirtiliyor. Koleksiyonunda nadir üretilmiş çok sayıda süper spor otomobil bulunuyor.

KOLEKSİYONUN DEĞERİ 30 MİLYON EUROYU AŞIYOR

Uluslararası lüks otomobil ve koleksiyon araçları platformu Agent4Stars'ta yer alan bilgilere göre Başaran'a ait olduğu belirtilen koleksiyon, 80'den fazla araçtan oluşuyor.

Koleksiyonun tahmini değerinin ise 30 milyon euronun üzerinde olduğu ifade ediliyor.

KOLEKSİYONDA HANGİ OTOMOBİLLER VAR?

Sabah'ta yer alan habere göre koleksiyonda otomobil dünyasının efsane modelleri arasında gösterilen Ferrari 288 GTO, F40, F50, Enzo ve Superamerica; Bugatti EB110 ve Veyron; Lamborghini Reventon ve Aventador; Maserati MC12, McLaren F1 ve P1, Porsche Carrera GT ve 918, Pagani Huayra, Mercedes SLR, Rolls-Royce modelleri ve Hennessey Venom GT bulunuyor.

Özellikle McLaren F1, Porsche Carrera GT ve Maserati MC12 gibi modeller, sınırlı sayıda üretilmeleri nedeniyle dünya genelindeki koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği otomobiller arasında yer alıyor.

İŞÇİLERİN TELEFON GETİRMESİ YASAKLANDI İDDİASI

YENİ Parti Milletvekili Mahmut Tanal, HABAŞ'ta çalışan bir işçinin kendisine ulaştırdığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda, fabrikada çalışan işçilere ertesi günden itibaren telefon getirmelerinin yasaklandığının duyurulduğu öne sürüldü.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde oldu:

"Bana bu gece yarısı gelen mesajı aynen aktarıyorum.

“Merhabalar Habaş da çalışan biri olarak yazıyorum şuan duyuru yapıldı yarından itibaren telefon getirmek yasakmış bizim ailelerimiz bize nasıl ulaşacak biz onlara nasıl ulaşacağız zaten ailelerimiz şuan bile bizi işe göndermek istemiyorken lütfen paylaşırsanız sevinirim”

En az 18 işçimizin hayatını kaybettiği HABAŞ’ta, çalışanlardan şimdi de telefonlarını bırakmaları istendiği belirtiliyor.

HABAŞ yönetimine soruyorum: İşçilerin telefonlarını neden yasaklıyorsunuz? İçeride fotoğraf ve video çekilmesini, yaşananların belgelenmesini mi engellemek istiyorsunuz?

Böylesine ağır bir facianın ardından getirilen bu yasak, delillerin karartılması kuşkusunu büyütüyor. Yasağın gerekçesini ve bu talimatı kimin verdiğini açıklayın.

İşçiler yeni bir tehlikeyle karşılaşırsa nasıl yardım isteyecek? Aileleri acil bir durumda kendilerine nasıl ulaşacak?

Savcılığı ve ilgili kamu kurumlarını göreve çağırıyorum: Kamera kayıtları, bakım ve denetim belgeleri ile bütün deliller eksiksiz korunmalı; işçilerin bildiklerini baskı görmeden anlatmaları sağlanmalıdır.

İşçinin telefonunu susturarak gerçeğin sesini kesemezsiniz.

İşçilerimizin yanındayız. Kaybettiğimiz canlar için eksiksiz soruşturma, tam adalet istiyoruz."