ABD merkezli Villa Vie Residences şirketine ait The Odyssey adlı yolcu gemisi, artan yakıt maliyetleri nedeniyle dünya turunu Asya'da sonlandırdı. Gemi, 203 yolcusunu Kamboçya'da bıraktıktan sonra mürettebatıyla birlikte ülkeden ayrıldı.

Kamboçya'nın Preah Sihanouk bölgesi Turizm Müdürlüğü yetkilisi Tang Sochetkresna, yaklaşık 195 metre uzunluğundaki geminin hangi ülkeye ya da limana gittiği konusunda bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Sochetkresna, yolculardan yaklaşık 100'ünün hâlâ Sihanoukville kentinde olduğunu belirtti. Diğer yolcuların ise Kamboçya'nın farklı bölgelerini gezdiği veya başka ülkelere seyahat ettiği kaydedildi.

DÜNYA TURU İÇİN 300 BİN DOLARI AŞAN ÖDEMELER

Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinden üç yıl önce yola çıkan The Odyssey, yolcularına dünya turu boyunca “eşsiz bir lüks ve keşif tarzı” sunma vaadiyle tanıtılmıştı. Gemideki kabinler satışa veya kiralamaya sunulmuş, birçok yolcunun tura katılmak için 300 bin doların üzerinde ödeme yaptığı belirtilmişti.

KABİN BAŞINA AYLIK YAKIT GİDERİ 8 BİN DOLARA ULAŞTI

Yakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle gemi, 28 Ekim'de Kamboçya'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

Şirketin açıklamasına göre, geçmişte kabin başına aylık ortalama 1800 dolar olan yakıt gideri, ABD'nin İran'la savaşı nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde 6 bin ila 8 bin dolar seviyesine yükseldi.