Yatırım karşılığında yabancılara vatandaşlık hakkı tanıyan ilk ülkelerden biri olan Karayipler'deki St. Kitts ve Nevis, Avrupa Birliği'nin artan yaptırım ve vize baskıları üzerine 1984'ten bu yana uyguladığı programı aşamalı olarak sona erdirme kararı aldı.

St. Kitts ve Nevis Başbakanı Terrance Drew, 13 Kasım 2026'da yaptığı ulusal konuşmada, yabancılara mali katkı veya yatırım karşılığında vatandaşlık sağlayan programın aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı. Drew, alınan kararın Avrupa Birliği'ne (AB) resmen bildirildiğini duyurdu.

Özellikle Çinli ve Nijeryalı yatırımcıların ilgi gösterdiği, en az 250 bin dolarlık katkıyla vatandaşlık sağlayan program, ülkenin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyordu.

Programın tamamen sona ereceği tarih henüz açıklanmazken, bugüne kadar vatandaşlık hakkı elde eden kişilerin mevcut haklarının korunacağı bildirildi.

DEVLET GELİRLERİNİN YAKLAŞIK YARISINI SAĞLIYORDU

1984 yılında uygulamaya konulan ve dünyadaki ilk yatırım yoluyla vatandaşlık programlarından biri olan sistem kapsamında, devlet fonuna en az 250 bin dolar bağış yapan veya 325 bin dolardan başlayan tutarlarda gayrimenkul satın alan yabancılara vatandaşlık veriliyordu. Programdan yararlanan kişiler, bu pasaport sayesinde Avrupa'nın Schengen Bölgesi de dahil olmak üzere 150'den fazla ülkeye vizesiz seyahat edebiliyordu.

Avrupa Komisyonu verilerine göre, ada ülkesi 2015-2024 yılları arasında toplam 55 bin 281 kişiye vatandaşlık verdi. Başvuruların önemli bölümünü Çin vatandaşları oluştururken Nijerya, Rusya, İran, Irak ve Suriye gibi ülkelerden de talep geldi.

Başbakan Drew, 2008-2025 döneminde program aracılığıyla 2,4 milyar dolar gelir elde edildiğini açıkladı. Bu tutarın, devletin nakit gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturduğu belirtildi. Programdan sağlanan kaynaklarla yol, okul ve konut projeleri hayata geçirilirken ülke ekonomisinin bu gelir kalemine bağımlı hale geldiği değerlendirildi.

AB'NİN VİZE POLİTİKASI KARARDA ETKİLİ OLDU

Programın kaldırılmasına yönelik kararın arka planında Avrupa Birliği'nin güvenlik ve vize politikalarındaki değişiklikler bulunuyor. Aralık 2025'te vize kurallarını güncelleyen Brüksel, yatırım karşılığında vatandaşlık veren ülkelerin vatandaşlarına tanınan vizesiz seyahat hakkının askıya alınabileceğini duyurmuştu.

Haziran 2026'da ise Doğu Karayipler'deki beş ülkeye yönelik çağrıda bulunularak vatandaşlık programlarının 1 Haziran 2028'e kadar sona erdirilmesi istendi.

Başbakan Drew, AB ile iş birliği yapılmaması durumunda ülkenin yalnızca vizesiz seyahat imkânını değil, uluslararası bankacılık ilişkilerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Olası yaptırımların turizm ödemeleri, para transferleri ve ithalat üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Drew, programın kaldırılması kararının bu riskler dikkate alınarak alındığını ifade etti.

Bölgedeki diğer ada ülkeleri Antigua ve Barbuda ile Saint Lucia'nın da AB'nin baskısı üzerine yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına ilişkin benzer adımlar atmaya başladığı bildirildi.