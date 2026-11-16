Kapadokya’nın saklı kalmış güzelliklerinden Güzelyurt, tarihi dokusu ve asırlardır yaşatılan gelenekleriyle Amerikalı seyahat yazarı Rick Steves’i adeta büyüledi. Washington Post’ta yayımlanan yazısında kasabayı Türkiye’de keşfettiği en özel yerlerden biri olarak anlatan Steves, taş sokakların ardında karşılaştığı sıra dışı yaşam kültürüne de hayran kaldı.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası, uluslararası basında tanıtılmaya devam ediyor. Kapadokya'nın bilinen turizm rotalarının dışında kalan Güzelyurt, bu kez ABD'nin önemli gazetelerinden The Washington Post'ta yayımlanan bir gezi yazısıyla gündeme geldi. ABD'li seyahat yazarı Rick Steves, Anadolu'nun köklü geçmişini günümüze taşıyan kasabanın mimarisini, kültürel çeşitliliğini ve geleneksel yaşamını kaleme aldı.

Ihlara Vadisi yakınlarında, Kapadokya'nın kırsal bölgesinde bulunan Güzelyurt'u Türkiye'de keşfettiği özel yerlerden biri olarak değerlendiren Steves, yerleşimin yoğun turist akışından uzak kalmış yapısına dikkat çekti. Yazıda, farklı medeniyetlerin ve inançların izlerini taşıyan kasabanın yalnızca tarihi eserleriyle değil, günlük hayatın içinde varlığını sürdüren gelenekleriyle de dikkat çektiği anlatıldı.

TURİST KALABALIĞINDAN UZAK, GELENEKLERİNİ KORUYAN BİR KASABA

Nevşehir'e yaklaşık 56 kilometre mesafede bulunan Güzelyurt, hareketli turizm merkezlerinden farklı olarak sakin yaşam tarzını büyük ölçüde koruyor. Rick Steves, Kapadokya seyahati sırasında keşfettiği kasabanın yerel kimliğini kaybetmemiş olmasını öne çıkarırken, yüzyıllar boyunca farklı toplulukların bıraktığı kültürel izlerin bugün de görülebildiğini aktardı.

Steves'in yazısında kasabanın merkezindeki küçük pazar meydanı da önemli bir yer tuttu. Atatürk büstünün çevresinde bir araya gelen vatandaşların çay içmesi, tavla oynaması ve sohbet etmesi, Güzelyurt'taki gündelik hayatın doğal bir parçası olarak anlatıldı.

Yazar, kahvehanelerin kasaba sakinlerinin buluştuğu önemli mekânlardan biri olduğunu belirtirken, tavlanın ziyaretçilerle yerel halk arasında iletişim kurmak için de güzel bir fırsat sunduğuna değindi.

Küçük yerleşimlerin kültürel mirasın korunmasındaki önemine de dikkat çeken Steves, geleneksel alışkanlıkların bu kasabalarda yaşamaya devam ettiğini ve gelecek kuşaklara aktarılabildiğini vurguladı.

Güzelyurt sokaklarında karşılaştığı manzaraları da okuyucularına aktaran Steves; oyun oynayan çocuklardan komşuların sohbetlerine, kuş ve horoz seslerinden keçilerini otlatan çobanlara kadar pek çok ayrıntıya yer verdi. Kasabanın sakin atmosferini ve günlük yaşamın doğal akışını huzur veren bir tablo olarak değerlendirdi.

KAYALARA OYULAN YERLEŞİMLER, FARKLI MEDENİYETLERİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Güzelyurt'un tarihsel kimliğini ortaya koyan en önemli unsurlar arasında kayalara oyulmuş yapılar ve doğal kaya oluşumlarıyla bütünleşen mimari bulunuyor. Steves, bölgedeki eski manastırların ve dini yapıların volkanik kayaçların içine oyularak oluşturulduğunu, bu yapıların geçmişte keşişler tarafından kullanıldığını aktardı.

Yüzyıllar boyunca doğal aşınma ve erozyonun etkisiyle değişime uğrayan tarihi yerleşimlerin bazı bölümleri zamanla terk edildi. Buna rağmen eski mahallelerde yaşamını sürdüren insanlar bulunuyor. Steves, dışarıdan bakıldığında terk edilmiş gibi görünen bazı yapıların hâlâ ev olarak kullanıldığını, bölge halkının teraslarında ve bahçelerinde günlük hayatına devam ettiğini belirtti.

Kasabanın mimari görünümü de farklı dönemlerin izlerini bir araya getiriyor. Tarihi kiliselerin çevresindeki mağara evler, Selçuklu döneminden izler taşıyan kemerler ve Osmanlı mimarisini yansıtan yapılar Güzelyurt'un tarihsel zenginliğini ortaya koyuyor. Camiler ve minareler de bu çok katmanlı mimari görünümün parçaları arasında yer alıyor.

Kasabanın yüksek noktalarından görülebilen Hasan Dağı'nın iki zirvesi ve volkanik yamaçları ise tarihi dokuyu doğal güzelliklerle tamamlıyor. Steves, Güzelyurt isminin anlamının da güzel toprak olduğuna dikkat çekti.

1641 YILLIK AZİZ GREGORİUS KİLİSESİ KASABANIN GEÇMİŞİNİ ANLATIYOR

Güzelyurt'un çok kültürlü geçmişini yansıtan önemli yapılardan biri de MS 385 yılında inşa edildiği belirtilen Aziz Gregorius Kilisesi. Rick Steves, geçmişte Rum Ortodoks nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede bulunan bu yapının, Anadolu'nun dini ve toplumsal tarihine ışık tuttuğunu ifade etti.

Osmanlı döneminde Anadolu'da Rum Ortodoks topluluklar, bugünkü Yunanistan topraklarında ise Müslüman topluluklar yaşamlarını sürdürüyordu. 1920'li yılların başında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi, iki ülkenin demografik yapısında önemli değişikliklere neden oldu.

Mübadele sürecinde Anadolu'daki Rum Ortodoks nüfusun önemli bir bölümü Yunanistan'a, Yunanistan'daki Müslüman nüfusun büyük bölümü ise Türkiye'ye göç etti. Bu gelişmeler Güzelyurt'un nüfus yapısını da değiştirdi.

Kasabadaki tarihi kilisenin daha sonraki dönemde camiye dönüştürülmesi, yaşanan toplumsal ve dini değişimin mimariye yansıyan örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Steves, farklı inançların izlerini taşıyan yapıların bir arada bulunmasının Güzelyurt'un tarihsel kimliğini şekillendirdiğini aktardı.

ÇOBANLARIN KULLANDIĞI KAVAL, AİLELER ARASINDA İLETİŞİM ARACI

Güzelyurt gezisinde Rick Steves'in ilgisini çeken ayrıntılardan biri de kırsal yaşamda hâlâ sürdürülen geleneksel müzik kültürü oldu. Yazar, kasabada dolaştığı sırada annesi yemek hazırlarken kaval çalan küçük bir çocukla karşılaştığını anlattı.

Çocuğun kullandığı eski görünümlü enstrümanın kartal kemiğinden yapıldığını belirten Steves, işaretlerle anlaşarak kavalı denediğini ifade etti.

Bir süre sonra vadinin diğer tarafından gelen başka bir kaval sesini fark eden yazar, sesin geldiği yöne baktığında çocuğun babasını keçilerini otlatırken aynı enstrümanı çalarken gördü.

Steves'in aktardığına göre bu kavallar, yörede yalnızca müzik yapmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda evdeki aile bireyleriyle merada bulunan çobanlar arasında bir iletişim yöntemi olarak da değerlendiriliyor. Böylece evde yemek hazırlayan anne ile sürüsünü otlatan baba, kaval sesleri aracılığıyla birbirlerinden haberdar olabiliyor.

Yazarın dikkat çektiği bu gelenek, Güzelyurt'ta geçmişten gelen alışkanlıkların günlük yaşamın bir parçası olarak varlığını sürdürdüğünü gösteren örneklerden biri oldu.

GÜZELYURT'UN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ TARİHİ Mİ, İNSANLARI MI?

Rick Steves, kasabayı yüksek noktalardan izlerken tarihi yapıların, doğal güzelliklerin ve farklı medeniyetlerden kalan mimari eserlerin oluşturduğu bütünlüğe dikkat çekti. Ancak yazısında Güzelyurt'u asıl özel kılan unsurun yalnızca taş yapılar ve tarihi kalıntılar olmadığını da vurguladı.

Farklı dönemlerin izlerini aynı sokaklarda buluşturan kasabanın kültürel kimliğinin, burada yaşamaya devam eden insanlar sayesinde korunduğunu belirten Steves, yerel halkın geleneklerine ve yaşadığı topraklara bağlılığını ön plana çıkardı.

Yazara göre Güzelyurt, her ziyaretçinin alışık olduğu turistik güzellik anlayışına hitap etmeyebilir. Ancak kasabayı evi olarak görenler için burası vazgeçilmez bir yaşam alanı olmayı sürdürüyor. Bölge sakinlerinin yaşadıkları yere duydukları bağlılık ve başka bir yerde yaşama isteği taşımamaları da Steves'in dikkatini çeken ayrıntılar arasında yer aldı.