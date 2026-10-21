Futbolcu Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara, yaptığı satışla dikkat çekti. Nara, Icardi’nin yıllar önce giydiği Arjantin Millî Takımı formasını yalnızca 12 euroya satışa çıkardı. Eski sevgilisi rapçi L-Gante’nin tişörtüne ise yaklaşık dokuz katı olan 105 euro fiyat biçti. İlana “Orijinal forma – Eski futbolcu. Az kullanılmış” notunu düşen Nara’nın bu hamlesi, alaycı bir gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray’ın eski yıldızı Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, bu kez Arjantinli futbolcunun milli takım formasını satışa çıkarmasıyla gündem yarattı. Nara’nın forma ilanında kullandığı “Eski futbolcu” ifadesi ve belirlediği fiyat, dikkat çekti.

BİR NESLİN EFSANESİ ICARDİ’NİN FORMASINA 12 EURO FİYAT BİÇTİ

Wanda Nara’nın ikinci el kıyafetlerini satışa sunduğu platformda ürünlerin fiyatları 180 bin ile 400 bin Arjantin pesosu arasında değişirken, Icardi’nin milli takım forması 20 bin pesoya, yaklaşık 12 Euro’ya yani 668 TL'ye satışa çıkarıldı.

İlan başlığında “Orijinal forma – Eski futbolcu. Az kullanılmış” ifadelerine yer verildi. “Az kullanılmış” ifadesinin, Icardi’nin Arjantin A Milli Takımı formasını 2013-2018 yılları arasında yalnızca 8 kez giymesine gönderme olduğu öne sürüldü. Söz konusu dönemde milli formayla 1 gol atan Icardi’nin formasının satış ilanı, sosyal medyanında gündemine oturdu.

Formanın açıklamasında ise “Milli takımı desteklemek, futbol koleksiyonunuza eklemek ya da Arjantin renklerini günlük olarak taşımak için ideal” ifadeleri kullanıldı.

ESKİ SEVGİLİSİ L-GANTE’NİN TİŞÖRTÜ 9 KAT DAHA PAHALI

Nara’nın mağazasında Icardi’nin formasının yanında, bir dönem ilişki yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante’nin Celda 4albümü temalı tişörtü de satışa sunuldu.