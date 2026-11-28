Vergi ve SGK borçlarında ödeme koşullarını değiştiren düzenlemeyle borçluların faiz yükü azaltıldı. Yeni oranlarla birlikte taksitlendirme başvurularında ve mevcut borçların ödenmesinde uygulanacak hesaplama esasları da değişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, 28 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle kamu borçlarının taksitlendirilmesinde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi. Gecikme zammı oranında da indirime gidilirken, düzenlemeyle vergi ve SGK borcu bulunan mükelleflerin ödeme yükünün azaltılması hedefleniyor.

TECİL FAİZİ YÜZDE 39'DAN YÜZDE 29'A İNDİRİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında kamu alacaklarının taksitlendirilmesinde uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü. Böylece borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen mükellefler için faiz oranında 10 puanlık indirim yapıldı.

Gerekli şartları sağlayan borçlular, kamu borçlarını 72 aya kadar taksitlendirme imkanından yararlanabilecek. Taksitlendirme başvurularının ilgili mevzuatta belirtilen koşullara uygun olması gerekiyor.

VERGİ VE SGK BORCU OLANLAR YARARLANABİLECEK

Düzenleme, vergi borcu bulunan işletmeleri ve SGK prim borcu olan işverenleri de ilgilendiriyor. Gerekli şartları taşıyan mükellefler, borçlarını tecil ettirmek ve taksitlendirmek için ilgili kurumlara başvurabilecek.

Yeni yüzde 29'luk tecil faizi, tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren yapılan başvurular sonucunda tecil edilen kamu alacaklarına uygulanacak.

DAHA ÖNCE TAKSİTLENDİRME YAPANLARIN BORÇLARI NE OLACAK?

Yeni düzenleme öncesinde borçlarını taksitlendirmek için başvuruda bulunan mükellefler açısından da geçiş hükümleri belirlendi.

Buna göre, başvuru tarihi ile tebliğin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki dönem için eski faiz oranı uygulanacak. Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonraki dönem için ise yıllık yüzde 29'luk yeni oran geçerli olacak.

Daha önce borçlarını taksitlendiren ve ödemelerini düzenli şekilde sürdüren mükelleflerin kalan taksitlerine uygulanacak faiz hesaplaması ise Tahsilat Genel Tebliği'nde yer alan hükümlere göre yapılacak.

GECİKME ZAMMI ORANI DA DÜŞÜRÜLDÜ

Düzenlemeyle kamu borçlarına uygulanan gecikme zammı oranında da indirime gidildi.

Daha önce aylık yüzde 3,7 olarak uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,2'ye düşürüldü. Böylece kamu borçlarını zamanında ödeyemeyen mükellefler açısından gecikme zammı yükünün de azaltılması yönünde değişiklik yapıldı.