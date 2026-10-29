2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda vergi sistemi ve kamu mali yönetiminde dijital dönüşümü hızlandırmaya yönelik adımlar yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapay zeka destekli sohbet robotuyla mükelleflere 7 gün 24 saat hizmet sunmaya hazırlanıyor. Program kapsamında vergi işlemlerinin dijitalleştirilmesi, kayıt dışılıkla mücadelede teknolojik imkanların kullanılması ve kamu harcamalarında verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Programdan yapılan derlemeye göre GİB'in dijital dönüşüme daha hızlı uyum sağlaması ve vergi risklerine karşı gerekli önlemleri zamanında alabilmesi amacıyla fiziki, beşeri ve teknolojik altyapısı geliştirilecek.

Vergi dairelerinde düzenlenen belgelerin elektronik ortama aktarılmasına devam edilecek. Tebligat süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi için çalışmalar sürdürülecek.

Mükelleflere sunulan hizmetlerin etkinliği artırılırken yeni nesil iletişim kanalları aracılığıyla 7 gün 24 saat gerçek zamanlı hizmet verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, yapay zeka destekli ve kesintisiz hizmet sunacak sohbet robotunu da içeren Dijital Mükellef Temsilcisi Projesi (Yeni GİBİ) hayata geçirilecek.

Vergi mevzuatının yapay zeka altyapısına entegrasyonu tamamlanarak sistemin “gib.gov.tr” adresinde kullanıma sunulması planlanıyor. Ayrıca “GİBMOBİL” uygulamasına da yapay zeka entegrasyonu yapılacak.

Vergi harcamaları gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması öngörülüyor. Borçlu mükelleflere yönelik takip işlemleri güçlendirilecek ve kamu alacaklarının Hazineye aktarılmasının hızlandırılması için çalışmalar yürütülecek.

Kayıt dışılıkla mücadelede ise yapay zeka ve büyük veri gibi teknolojik imkanlarla desteklenen risk analizlerinden yararlanılacak. Çalışmaların tüm tarafların etkin katılımıyla sürdürülmesi hedefleniyor.

TASARRUF TEDBİRLERİNE UYUM ARTIRILACAK

Kamu hizmetlerinde dijital uygulamaların yaygınlaştırılması ve muhasebe ile harcama sistemlerinin bilişim altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor. Yeni hizmetlerin mevcut kamu idareleri tarafından yürütülmesi sağlanarak kamu harcamalarında verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne yapay zeka destekli erken uyarı ve tahminleme altyapısı kazandırılacak. Kamu e-fatura uygulamasının kapsamı, mali kontrolü ve veri analitiğini destekleyecek şekilde genişletilecek. Kamu Personel Ödeme Sistemi'nin de istihdam türü ve kamu idaresi bazında yaygınlaştırılması öngörülüyor.

e-Tahsilat ve e-teminat uygulamalarının kapsamı genişletilecek. Tasarruf tedbirlerine uyumun artırılması amacıyla risk esaslı izleme ve veri analitiğine dayalı denetimler sürdürülecek.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin belediyelerde yaygınlaştırılması tamamlanacak. Döner sermayeli işletmelerin mali yönetim altyapısını güçlendirmek için ilgili mevzuat güncellenecek ve sisteme entegrasyon çalışmaları devam edecek.

KAMU TAŞITLARINDA YERLİ ÜRETİM VE ÇEVRECİ ARAÇLAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla Tedarik Varlık Yönetim Sistemi'nin satın alma ve taşınmaz malların kayıt ve takibine yönelik uygulamasının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Mali istatistiklerin derlenmesi ve izlenmesi amacıyla geliştirilen Mali Analiz ve Kurumsal Raporlama Otomasyon Sistemi de uygulamaya alınacak.

Kamu taşıtlarının kullanımı, ihtiyaç analizleri doğrultusunda sistematik olarak gözden geçirilecek. Taşıt ihtiyaçlarının öncelikle geçici tahsis veya ihtiyaç fazlası araçların devri yoluyla karşılanması öngörülüyor.

Yeni taşıt alımlarında ise ekonomiklik esas alınarak yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.