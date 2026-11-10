Aralık ayında, kesinleşmiş vergi ve ceza borçları bulunan, vadesi geçtiği halde borcunu ödemeyen ve borç tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin isimleri kamuoyuna açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte, kesinleşmiş vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği hâlde ödenmeyen borçların kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme kapsamında her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde borcu bulunan ya da aynı tutar ve üzerinde kesinleşmiş vergi ve cezası olan mükelleflerin isimleri açıklanacak. Söz konusu mükellefler iki ayrı liste hâlinde kamuoyuna duyurulacak.

LİSTELER İKİ AŞAMADA YAYIMLANACAK

Mükelleflere ilişkin listeler, 1-15 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde ilan edilecek. 16-30 Aralık tarihleri arasında ise listelere Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Borçlu mükelleflerin yer alacağı ilk listede, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş vergi ve ceza borçları dikkate alınacak. Bu kapsamda, belirlenen tarihler itibarıyla 5 milyon lira ve üzerinde ödenmemiş borcu bulunan mükelleflerin isimleri açıklanacak.

VERGİ VE CEZA TARHİYATLARI KESİNLEŞENLER DE LİSTEDE YER ALACAK

İkinci listede ise mükelleflerin mevcut borç durumuna bakılmayacak. Vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararları doğrultusunda haklarında vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşenler listede yer alacak.

Böylece hem vadesi geçtiği hâlde borcunu ödemeyen hem de belirtilen dönemde vergi ve ceza tarhiyatları kesinleşen mükelleflerin isimleri aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak.