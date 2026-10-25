Gelir İdaresi Başkanlığı, robotik süreç otomasyonu teknolojisiyle birçok işlem ve yazışmayı otomatik hale getirdi. Uygulama sayesinde belgeler elektronik ortamda muhataplarına iletilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmetlerin hızlanacağını ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılacağını belirtti.

AA- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), robotik süreç otomasyonu teknolojisiyle birçok işlem ve yazışmayı otomatik hale getirdi. Bu kapsamda, bugüne kadar 200 binden fazla yazı memur müdahalesine gerek kalmadan hazırlanarak muhataplarına ulaştırıldı. Ayrıca, pişmanlık ihlal düzeltmeleri kapsamında 205 binden fazla düzeltme fişi ve 75 binden fazla ihbarname otomatik olarak düzenlenerek mükelleflere elektronik tebligat yoluyla iletildi.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ'NDEN 18,3 MİLYON BAŞVURU VE DİLEKÇE

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, mükellefler GİB tarafından geliştirilen dijital uygulamalar sayesinde vergi dairelerine gitmeden birçok işlemi internet üzerinden, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın gerçekleştirebiliyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden vergi ödemeleri, dilekçe ve başvuru işlemleri, bildirimler ve beyanname verme gibi pek çok hizmet elektronik ortamda sunuluyor. Açıldığı günden bu yana platforma 750 milyonun üzerinde giriş yapıldı.

Bugün itibarıyla 261 farklı hizmetin sunulduğu Dijital Vergi Dairesi üzerinden, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 18,3 milyon başvuru ve dilekçe elektronik ortamda alındı.

Fatura, serbest meslek makbuzu, irsaliye ve dekont gibi mali belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesiyle yalnızca 2025 yılında yaklaşık 13 milyar elektronik belge oluşturuldu.

2021 yılında yaklaşık 532 bin olan e-fatura kullanıcı sayısı, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 313 artarak 2,2 milyonu aştı. Aynı dönemde e-defter kullanıcı sayısı da yüzde 680 artışla yaklaşık 282 binden 2,2 milyonun üzerine çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, verilerin yapay zekâ, büyük veri ve blokzincir gibi yeni nesil teknolojilerle değerlendirilmesini, iş süreçlerinin yeniden tasarlanmasını ve hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesini de hedefliyor.

AKILLI VE OTONOM SİSTEMLERLE 7/24 İŞLEM

GİB, merkez ve taşra teşkilatında yürütülen iş ve işlemleri hızlandırmak, standartlaştırmak ve verimliliği artırmak amacıyla robotik süreç otomasyonu (RPA) teknolojilerinden yararlanıyor.

RPA uygulamaları sayesinde birçok işlem, insan müdahalesine duyulan ihtiyaç azaltılarak günün her saatinde elektronik ortamda yürütülebiliyor. Bu teknolojiyle işlem ve yazışmalar otomatik olarak gerçekleştiriliyor, oluşturulan belgeler ilgili kişilere elektronik kanallar aracılığıyla iletiliyor.

Mükellef uyumunun artırılması ve vergiye ilişkin ödev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine katkı sağlanması amacıyla belirlenen mükellef gruplarına bilgilendirici ve hatırlatıcı SMS'ler de RPA araçlarıyla gönderiliyor.

Uygulama kapsamında her ay 195 farklı konuda rapor hazırlanırken binlerce yazı da otomatik olarak oluşturuluyor. Bugüne kadar 200 binden fazla yazı memur müdahalesine gerek kalmadan hazırlanarak muhataplarına ulaştırıldı.

Ayrıca, pişmanlık ihlal düzeltmeleri kapsamında 205 binden fazla düzeltme fişi ve 75 binden fazla ihbarname otomatik olarak düzenlenerek mükelleflere e-tebligat yoluyla iletildi.

860 VERGİ DAİRESİNDE MERKEZİ DENETİM

Vergi dairelerinde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Akıllı Vergi Dairesi çalışmaları kapsamında Merkezi Denetim Sistemi (MDS) uygulanıyor. Sistem aracılığıyla vergi dairelerinde gerçekleştirilen işlemler merkezi olarak izleniyor ve düzenli biçimde denetleniyor.

Robotik süreç otomasyonu ile merkezi analiz mekanizmalarının birlikte kullanılması, denetim ve takip faaliyetlerinin daha sistematik yürütülmesini sağlıyor. Bu süreçte mükelleflerin hak ve menfaatlerinin gözetilmesi de amaçlanıyor.

2024 yılında devreye alınan MDS kapsamında, 860 vergi dairesinde 68 ayrı konuda her ay yaklaşık 56 bin rapor hazırlanıyor. Vergi daireleriyle paylaşılan raporlara ilişkin işlemlerin tamamlanması için takip mekanizması işletiliyor.

MEHMET ŞİMŞEK: MÜKELLEFLERİN HAKLARI GÖZETİLİYOR, HATALAR AZALTILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığının dijital dönüşüm çalışmalarıyla mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırdığına ve süreçleri hızlandırdığına işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu uygulamalarla, hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, işlem sürelerinin kısaltılması, idari süreçlerin etkinliğinin artırılması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Aynı zamanda mükelleflerin hak ve menfaatlerinin gözetildiği, hataların azaltıldığı ve hizmet standartlarının güçlendirildiği bir vergi yönetimi anlayışı destekleniyor. Başkanlığımız, geliştirdiği dijital altyapı ve yenilikçi uygulamalarla vergi hizmetlerini sürekli geliştirerek daha erişilebilir, etkin ve teknoloji odaklı bir kamu hizmeti sunmaya devam edecek."