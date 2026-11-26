Emekli bir kişinin vefat etmesi sonrasında eşinin ve çocuklarının sosyal güvenlik hakları gündeme geliyor. Dul ve yetim aylığının kimlere bağlanabileceği, hisse oranlarının nasıl belirlendiği ve başvurunun nereden yapılacağı araştırılıyor.

Aile bireylerinden birinin vefat etmesi, yalnızca miras paylaşımı açısından değil sosyal güvenlik hakları bakımından da önemli sonuçlar doğuruyor. Özellikle emekli maaşı alan kişilerin vefatından sonra geride kalan aile üyelerinin hangi ödemelerden yararlanabileceği merak ediliyor.

Sosyal güvenlik mevzuatında ölüm aylığı, hak sahiplerinin durumuna göre belirleniyor. Vefat eden kişinin sigortalılık statüsü, prim koşulları ve geride kalan kişilerin hak sahipliği şartları değerlendirmeye alınıyor.

EŞ VE ÇOCUKLARA HANGİ DURUMLARDA AYLIK BAĞLANIYOR?

Vefat eden sigortalının eşine, kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde ölüm aylığı bağlanabiliyor. Eşin çalışıyor olması veya kendi emekli aylığını alması, bağlanacak hisse oranını etkileyebiliyor.

Çocuklar açısından ise yaş, eğitim durumu, çalışma ve malullük gibi şartlar önem taşıyor. Kız ve erkek çocuklar için uygulanacak hükümler aynı olmayabiliyor.

Bazı durumlarda anne ve babaya da ölüm aylığı bağlanması mümkün olabiliyor. Bunun için gelir durumu, diğer hak sahiplerinin varlığı ve mevzuatta belirtilen özel koşullar dikkate alınıyor.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE SGK KAYITLARINI KONTROL EDİN

Ölüm aylığı işlemlerinde hak sahiplerinin SGK'ya başvurması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya ilgili sosyal güvenlik merkezlerinden yapılabiliyor.

Başvuru sırasında vefat eden kişinin sigortalılık kayıtları ve aile bireylerinin hak sahipliği durumları inceleniyor. Gerekli görülen belgelerin tamamlanması, işlemlerin sonuçlandırılmasını kolaylaştırıyor.

Dul ve yetim aylığının mirasla aynı şey olmadığı unutulmamalı. Miras paylaşımı medeni hukuk hükümlerine göre yapılırken ölüm aylığı sosyal güvenlik mevzuatına göre belirleniyor.

Ailelerin hak kaybı yaşamaması için vefat sonrasında yalnızca banka hesaplarını değil, SGK üzerinden doğabilecek aylık ve diğer sosyal güvenlik haklarını da araştırması gerekiyor.