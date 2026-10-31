Bir kişinin vefat etmesiyle birlikte bankadaki hesaplarında bulunan para mirasçılara kalıyor. Ancak bu paranın çekilebilmesi için belirli yasal işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Mirasçıların hak kaybı yaşamaması için izlemesi gereken adımlar merak konusu oldu.

Yakınını kaybeden vatandaşlar, vefat eden kişinin banka hesaplarında bulunan paraya nasıl ulaşılacağını merak ediyor. Mirasçılık belgesi ve bankanın talep ettiği belgeler bu süreçte önem taşıyor.

BANKA HESABI OTOMATİK OLARAK MİRASÇILARA AÇILMAZ

Vefat eden kişinin hesaplarıyla ilgili işlemler yasal mirasçılık durumuna göre yürütülür. Mirasçılar gerekli belgelerle bankaya başvurmalıdır.

MİRASÇILIK BELGESİ İSTENEBİLİR

Bankalar, mirasçıların kimliğini ve paylarını belirlemek için veraset ilamı talep edebilir. Vergi işlemlerinin tamamlanması da gerekebilir.

HESAPTAKİ PARA PAYLAŞILIR

Mirasçılara düşen paylar miras hukukuna göre belirlenir. Bankanın ödeme süreci, belgelerin tamamlanmasına bağlıdır.

BORÇLAR DA ARAŞTIRILMALI

Miras yalnızca mal varlığından ibaret değildir. Vefat eden kişinin borçları da miras hukukunda önem taşır.

BANKADAN YAZILI BİLGİ ALIN

Mirasçılar hesap işlemleri, belgeler ve vergi süreçleri hakkında bankadan yazılı bilgi alabilir. Böylece eksik başvuru riski azaltılabilir.