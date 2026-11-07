COP31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri nedeniyle Antalya'da 7 ilçedeki resmi ve özel okullarda 11-12 Kasım tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Belirlenen ilçelerde eğitim uzaktan sürdürülecek.

Antalya Valiliği, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirleri nedeniyle 7 ilçede yüz yüze eğitime iki gün ara verileceğini duyurdu. 11-12 Kasım tarihlerinde uygulanacak karar doğrultusunda öğrenciler uzaktan eğitim görecek.

Valilik açıklamasına göre uzaktan eğitim uygulanacak ilçeler şöyle:

-Aksu

-Döşemealtı

-Konyaaltı

-Kepez

-Manavgat

-Muratpaşa

-Serik

Belirlenen ilçelerde söz konusu tarihlerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de durdurulacak.

Ayrıca okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, belirtilen iki gün boyunca idari izinli sayılacak.

KAMU KURUMLARINDA HİZMETLER DEVAM EDECEK

Antalya Valiliği, trafik tedbirleri nedeniyle kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Bu kapsamda nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık birimlerinde yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

Özel sektör işverenlerine de zirve süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak esnek çalışma önerisinde bulunuldu. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlara uzaktan veya esnek çalışma imkânı sağlanmasının değerlendirilmesi tavsiye edildi.

COP31 ZİRVESİ 9-20 KASIM TARİHLERİNDE ANTALYA'DA

Küresel iklim politikalarının ele alınacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'inci toplantısı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye çok sayıda ülkeden devlet liderleri, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Zirve süresince etkinlik alanına günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor. Organizasyon kapsamında oluşması beklenen trafik yoğunluğu nedeniyle kentte çeşitli ulaşım ve çalışma tedbirleri uygulanacak.