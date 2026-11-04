Uzmanlar, özellikle gençlerde görülebilen öpüşme hastalığına karşı uyarıyor. Yalnızca öpüşmeyle değil, ortak bardak, çatal, kaşık ve diş fırçası kullanımıyla da bulaşabilen enfeksiyon; yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı ve haftalarca sürebilen halsizliğe neden olabiliyor. Uzmanlar, bulaşma yollarına dikkat edilmesi ve belirtilerin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle gençler arasında görülen öpüşme hastalığı, günlük hayatta farkında olmadan yapılan alışkanlıklarla da bulaşabiliyor. Tükürük yoluyla yayılan enfeksiyon; bardak, çatal, kaşık ve diş fırçası gibi kişisel eşyaların ortak kullanımıyla da geçebiliyor. Yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı ve haftalarca sürebilen halsizlikle kendini gösteren hastalık, yeniden gündeme geldi.

Tıptaki adı enfeksiyöz mononükleoz olan öpüşme hastalığına en sık Epstein-Barr virüsü (EBV) neden oluyor. Her yaşta görülebilse de özellikle ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde daha belirgin belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Virüs vücuda girdikten sonra bağışıklık sistemini etkiliyor. Bazı kişiler enfeksiyonu herhangi bir belirti yaşamadan atlatırken bazılarında ağır halsizlik, ateş ve boğaz enfeksiyonu görülebiliyor.

SADECE ÖPÜŞMEKLE BULAŞMIYOR! BU EŞYALARA DİKKAT

Öpüşme hastalığının en önemli bulaşma yolu tükürük. Ancak hastalığın yayılması için mutlaka öpüşmek gerekmiyor. Enfekte kişinin tükürüğünün bulaştığı eşyaların ortak kullanımı da risk oluşturabiliyor.

Virüsün bulaşmasına neden olabilecek alışkanlıklar arasında şunlar bulunuyor:

-Aynı bardak veya şişeden içecek tüketmek

-Ortak çatal, kaşık ve yemek gereçleri kullanmak

-Başkasının diş fırçasını kullanmak

-Tükürükle temas etmiş kişisel eşyaları paylaşmak

-Enfekte kişiyle öpüşmek

ÖPÜŞME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Virüs vücuda girdikten sonra belirtilerin ortaya çıkması genellikle 4 ila 6 haftayı bulabiliyor. Hastalık çoğu zaman başlangıçta grip veya boğaz enfeksiyonuyla karıştırılabiliyor.

En sık görülen belirtiler şöyle:

-Yüksek ateş

-Şiddetli boğaz ağrısı

-Boyun ve koltuk altındaki lenf bezlerinde şişlik

-Belirgin halsizlik ve yorgunluk

-Baş ağrısı

-Kas ağrıları

-Bademciklerde büyüme ve beyaz lekeler

-İştahsızlık

Bazı hastalarda karaciğer ve dalak büyümesi de görülebiliyor. Özellikle dalak büyümesi bulunan kişilerin darbe ve ağır fiziksel aktivitelerden uzak durması önem taşıyor.

HAFTALARCA SÜREN HALSİZLİĞE NEDEN OLABİLİYOR

Öpüşme hastalığının en dikkat çekici özelliklerinden biri, halsizliğin diğer belirtiler geçtikten sonra da devam edebilmesi. Ateş ve boğaz ağrısı genellikle birkaç hafta içinde hafiflerken yorgunluk bazı kişilerde daha uzun süre etkisini sürdürebiliyor.

Bu süreçte yeterli uyku, dinlenme ve sıvı tüketimi önem taşıyor. Dalak büyümesi bulunan kişilerin ağır egzersiz ve temas gerektiren sporlardan uzak durması gerekiyor.

ÖPÜŞME HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Öpüşme hastalığına neden olan Epstein-Barr virüsünü doğrudan ortadan kaldıran özel bir tedavi bulunmuyor. Tedavide ateş ve ağrı gibi belirtilerin hafifletilmesi, yeterli sıvı tüketimi ve dinlenme ön planda tutuluyor.

Hastalık viral kaynaklı olduğu için antibiyotikler rutin tedavide işe yaramıyor. Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılması doğru değil. Bazı antibiyotikler, Epstein-Barr virüsü enfeksiyonu sırasında döküntüye neden olabiliyor.

BU BELİRTİLER VARSA VAKİT KAYBETMEYİN!

Öpüşme hastalığı çoğu kişide kendiliğinden iyileşse de nadiren ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Dalak büyümesi ve buna bağlı dalak yırtılması, hastalığın en önemli risklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şiddetli veya aniden başlayan karın ağrısı, özellikle sol üst karın bölgesinde ağrı, baş dönmesi ve bayılma hissi acil değerlendirme gerektiriyor. Nefes almakta veya yutkunmakta güçlük yaşanması durumunda da vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

ÖPÜŞME HASTALIĞINDAN NASIL KORUNULUR?

Hastalığa karşı geliştirilmiş yaygın kullanımlı bir aşı bulunmuyor. Bu nedenle bulaşma riskini azaltmak için kişisel hijyen önlemleri önem taşıyor.

Bardak, çatal, kaşık ve diş fırçası gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması, enfeksiyon belirtileri bulunan kişilerle tükürük temasından kaçınılması ve el hijyenine dikkat edilmesi öneriliyor.