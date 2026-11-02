Altın ve gümüş piyasalarındaki sert düşüşün ardından yatırımcılar kritik seviyelere odaklandı. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "En kötü seviye henüz görülmedi" diyerek ons altın, gram altın ve gümüşe ilişkin olası senaryoları açıkladı.

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert satış dalgasının ardından yatırımcılar, fiyatların hangi seviyelere kadar gerileyebileceğini ve yeniden yükselişin ne zaman başlayabileceğini merak ediyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında piyasaların mevcut durumunu değerlendirerek düşüşün arkasındaki nedenleri ve önümüzdeki döneme ilişkin olası senaryoları anlattı. Ergezen, altın ve gümüş fiyatlarında takip edilmesi gereken kritik seviyelere dikkat çekerken yatırımcılar için alım stratejisine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN ARKASINDA İKİ ANA FAKTÖR VAR

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin nedenlerini değerlendiren Zafer Ergezen, yüksek petrol fiyatları ve yüksek faiz oranlarının piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Küresel yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak daha düşük riskli ve faiz getirisi sunan mevduat ile tahvillere yöneldiğini ifade eden Ergezen, bu eğilimin altın ve gümüşteki satış baskısını artırdığını vurguladı.

ABD SEÇİMLERİ VE İRAN İLE ANLAŞMA SENARYOSU

Piyasaların yönünü değiştirebilecek küresel gelişmelere de değinen Ergezen, ABD seçimlerinin ardından Donald Trump'ın İran ile kalıcı bir anlaşma yapılmasına yönelik vurgusunun önemli olabileceğini söyledi.

Olası bir anlaşmanın piyasalarda olumlu hava oluşturabileceğini belirten Ergezen, böyle bir senaryoda altın ve gümüşte yeniden alımların başlayabileceğini ifade etti. Uzman isim, bu durumda ons altının 4.400 dolar seviyesini aşabileceğini, gram altının ise 7.000 TL'nin üzerine çıkabileceğini dile getirdi.

Öte yandan çatışmaların ve yüksek petrol fiyatlarının devam etmesi halinde altın ve gümüş üzerindeki baskının bir süre daha sürebileceği uyarısında bulundu.

ONS VE GRAM ALTINDA KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

"En kötü seviye henüz görülmedi" diyen Zafer Ergezen, olumsuz senaryoda gündeme gelebilecek seviyeleri de paylaştı. Ergezen'in değerlendirmesine göre ons altında 3.900 dolar ilk önemli destek noktası olarak öne çıkarken, düşüşün derinleşmesi halinde 3.650 ve 3.400 dolar seviyeleri takip edilebilir.

Uzman ismin açıkladığı olası seviyeler şöyle:

-Ons altın ilk destek: 3.900 dolar

-Ons altında ikinci hedef: 3.650 dolar

-Şiddetli çatışmaların yaşandığı en olumsuz senaryo: 3.400 dolar

-Gram altında güçlü destek bölgesi: 5.900-6.000 TL

Ergezen, 3.900 dolar seviyesinin kolay kolay kırılmasını beklemediğini ancak savaşın ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde 3.650 doların, en olumsuz senaryoda ise 3.400 doların test edilebileceğini kaydetti.

YATIRIMCILARA KADEMELİ ALIM STRATEJİSİ

Yatırım kararlarında vadenin önemine dikkat çeken Ergezen, 2027 yılının ikinci yarısına kadar faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesine dek güçlü bir yükseliş trendi beklemediğini belirtti.

Alım stratejisine ilişkin görüşlerini de paylaşan uzman isim, kısa vadeli yatırımcıların temkinli davranarak beklemede kalmasının daha uygun olabileceğini savundu. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ise kademeli alım yaklaşımını öne çıkardı.

Ergezen'in değerlendirmesine göre ilk kademe mevcut seviyelerden, ikinci kademe ons altında 3.650 dolar seviyesinden, üçüncü kademe ise 3.400 dolar seviyesinden oluşturulabilir. Bu yaklaşım, fiyatların olası geri çekilmelerine karşı alımları farklı seviyelere yaymayı amaçlıyor.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ? HANGİSİNDE RİSK DAHA YÜKSEK?

Altın ve gümüşün olası piyasa senaryolarına vereceği tepkileri karşılaştıran Zafer Ergezen, gümüş fiyatlarındaki hareketlerin altına kıyasla daha sert olabileceğini belirtti.

Olumlu senaryoda, İran ile anlaşma sağlanması ve petrol fiyatlarının gerilemesiyle enflasyon baskısının azalabileceğini, faizlerin düşebileceğini ve büyüme beklentilerinin güçlenebileceğini ifade eden Ergezen, böyle bir ortamda gümüşün altına kıyasla daha yüksek yükseliş potansiyeli taşıyabileceğini söyledi.

Ancak savaşın ve belirsizliklerin devam ettiği olumsuz senaryoda gümüşteki kayıp riskinin daha yüksek olabileceğine dikkat çekti. Ergezen'in değerlendirmesine göre altındaki olası geri çekilme yüzde 20 ile sınırlı kalabilirken gümüşte aşağı yönlü hareket alanı çok daha geniş olabilir.

Bu nedenle yatırımcıların altın ve gümüş arasında tercih yaparken yalnızca yükseliş potansiyelini değil, olası kayıp riskini ve yatırım vadelerini de dikkate alması gerekiyor.

Not: Haberde yer verilen fiyat seviyeleri ve piyasa senaryoları Zafer Ergezen'in canlı yayında paylaştığı kişisel değerlendirmelerdir; kesin fiyat tahmini veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.