Kırım Tatarlarının geleceğine ilişkin yeni bir siyasi yapılanma ihtimali gündemde. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna ile özerklik konusunda uzlaşı sağlandığını belirtirken, koşulların oluşması halinde sürgünde cumhuriyet ilan edilebileceğini açıkladı.

Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milli Meclisi üyesi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna yönetimiyle yarımadanın özerklik statüsü konusunda uzlaşmaya vardıklarını belirten Kırımoğlu, şartların gerektirmesi halinde sürgünde bir cumhuriyet ilan edilebileceğini söyledi.

KIRIM TATARLARININ ÖZERK DEVLETİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e konuşan Kırımoğlu, Kırım Muhtar Cumhuriyeti için hazırlıkların tamamlandığını ancak savaş koşulları nedeniyle anayasa değişikliğinin henüz gerçekleştirilemediğini ifade etti.

Ukrayna yönetimiyle özerklik konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Kırımoğlu, “Ancak muhtariyete dair her konuda anlaştık. Özgür Kırım aynı zamanda Kırım Tatarlarının kendi özerk devleti olacak inşallah” dedi.

ATEŞKES İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında yürütülen barış görüşmelerini de değerlendiren Kırımoğlu, kalıcı barışın ancak işgal altındaki toprakların iade edilmesiyle mümkün olabileceğini savundu.

Olası bir ateşkesin yeni bir savaşın önünü açabileceği uyarısında bulunan Kırımoğlu, “Daha büyük bir savaş için taraflar nefes alacak. Ardından çok daha dehşetli savaş kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

TÜRK TOPRAKLARININ RUS TOPRAĞI OLARAK GÖSTERİLDİĞİ HARİTAYA TEPKİ

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in paylaştığı ve Tataristan, Başkurdistan, Kırım ile Türkiye'nin Rus toprağı olarak gösterildiği haritaya da tepki gösteren Kırımoğlu, söz konusu haritanın taşıdığı mesaja ilişkin değerlendirmesinde, “Hedef açık: Türksüz bir Asya, Kafkasya ve Anadolu” dedi.

KIRIM TATARLARI ANA VATANLARINA DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

2014'teki işgalin ardından Kırım'a yaklaşık 1 milyon Rus'un getirildiğini öne süren Kırımoğlu, yüz binlerce Kırım Tatarının ana vatanlarına dönme umudunu koruduğunu belirtti.

Kırım Tatarlarının yeniden kendi topraklarında yaşama isteğini vurgulayan Kırımoğlu, “Yüz binlerce sürgün Kırımlı, kendi ana vatanında, kendi bayrağı altında yaşamak için yeniden dönecek” diye konuştu.

Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumunun önemine de değinen Kırımoğlu, yarımadanın Karadeniz güvenliği açısından stratejik bir konumda bulunduğuna dikkat çekti.