Uyumlu bir cinsellik için ön sevişmenin ön sevişmesi olmalı

Cinsellik denince akla yalnızca cinsel birleşme geliyor. Oysa uyumlu ve kaliteli bir cinsellik için eşlerin günlük yaşamdaki iletişimi ve paylaşımı da çok önemlidir

Eşimle aramızdaki sorun nasıl çözülür?

SORU:

5 yıldır evli bir çiftiz. Eşimle hiç birlikte vakit geçiremiyor, ortak bir şey yap­mıyoruz. Evde herkes kendi köşesinde oturur. Yatma saati gelince eşim benimle sevişmek istiyor ama ben aramızda bir paylaşım olmadığı için istemiyorum. Bu­nun bir çaresi var mı? A.C./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellik cinsel birleşmeden çok daha ötesi, zamanı, yaşamı, duyguları, ortak hayalleri paylaşmaktır. Bu da birlikte geçirilen kali­teli zamanla olur. Kaliteli zaman aynı evde olmak değil, karşılıklı birbirine odaklanarak kendilerinden ve ilişkilerinden konuşmak­tır. Ancak birlikte zaman geçirebilen çiftler gerçek anlamda bir çift olabilirler. Birbi­rine yakın çiftlerde cinsel istek artar ve cinsel yakınlık daha doyumlu ve doyurucu olur. Uyumlu bir cinsellik için bir çeşit ön sevişmenin de ön sevişmesi diyebileceğimiz iletişim ve paylaşım temelli kaliteli zaman geçirme çok önemlidir. Sizin durumunuzda öncelikle çift ilişkisi ve evlilik doyumunu gözden geçirmeniz ondan sonra cinsel so­runlara odaklanmanız daha uygun olur.

Her ilişkide kanama olması tehlikeli mi?

SORU:

5 yıldır evliyim, 2 yaşında bir çocuğum var. Bir ay içinde 3 defa cinsellik sonrası mendilde adet kanamasına benzemeyen leke şeklinde kanama gördüm. İnternet sitelerinde rahim kanseri belirtisi olabi­leceğini yazıyor. Bu durumda endişelen­meli miyim? F.D./İzmir

CEVAP:

Cinsel organlardan kan gelmesi her zaman dikkate alınması gereken bir durumdur. Bununla birlikte her kanama tehlikeli olacak diye bir durum yoktur, hemen kanser gibi felaket senaryoları üreterek evhamlı davran­mamalıdır. İnternette çok fazla bilgi kirliliği var, kişisel bilgiler mutlak doğrular gibi anlatıldığı için okunulan her şeye inanma­malı, bilimsel kaynaklardan araştırmalıdır. Gördüğünüz kanama ilişki sırasında oluşan bir tahrişe ya da başka bir nedene bağlı bir kanama olabilir. Eğer adet düzensizliği varsa bunu da dikkate almak durumundasınız. Kanamanın yoğunluğu, sıklığı ve süresinin artması ve geçmemesi durumunda bir kadın doğum uzmanına görünmeniz uygun olur.

Erken boşalmanın bir çaresi var mı?

SORU:

33 yaşındayım, erken boşalma sorunu yaşıyorum. 4 yıldır evliyim ve bu duruma artık kalıcı bir çözüm bulmak istiyorum. İlaç tedavileri geçici olarak işe yarıyor, bana yol gösterir misiniz? U.E./ İstanbul

CEVAP:

Erken boşalma sorununda ilaç tedavisi ya da cinsel terapi ya da her ikisinin birlik­te uygulandığı yaklaşımlar vardır. Cinsel terapi imkânı olmayanlar için ilaç tedavileri hızlı ucuz ve etkili olduğundan kısa vadede daha ekonomik gelmekle birlikte kalıcı bir iyileşme için yeterli olmamaktadır. Ayrıca bu ilaçların bazı istenmeyen yan etkileri de olabilmektedir. Kalıcı ve etkili bir çözüm is­teniyorsa cinsel terapi seçilmelidir. Bu daha kalıcı ve etkili bir yöntem olup uzun vadede rahat etmek isteyenlerin tercihidir. Danı­şanların zaman planlamasına göre yaklaşık 10-12 seans sürer oda 1-3 ay arası sürer. Evli veya bir partneri olan erkeklerde eşli katılım tedavide başarı şansını artırır.