Usta sanatçı Orhan Gencebay, hayatının sinema filmi yapılmasını istemediğini açıkladı. Şarkıcı, “Yalan yanlış çekilir, farklı yorumlar yapılır” dedi. Yaşamında karşılaştığı ders verici olayları anlatmak istediğini belirten Gencebay, “Bunları kitaba dökmek çok daha iyi olur. Belgesel de yapmayı düşünüyorum” dedi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Orhan Gencebay, hayatının beyaz perdeye aktarılmasına sıcak bakmadığını açıkladı. Yaşam öyküsünün sinemaya uyarlanması halinde olayların farklı yorumlanabileceğini ve gerçeğinden uzaklaşabileceğini düşünen sanatçı, hayatını anlatmak için kitap ve belgesel fikrine daha yakın olduğunu belirtti.

Günaydın gazetesinden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda konuşan Gencebay, hayatının film yapılmasını istemediğini dile getirdi. Sanatçı, yaşamında karşılaştığı ve insanlara ders verebilecek nitelikteki olayları yazılı olarak aktarmanın daha doğru olacağını ifade etti.

HAYATINI KİTAPLAŞTIRMAK İSTİYOR

Yaşamının sinema filmi yapılması halinde yanlış aktarılabileceğini belirten Gencebay, bu nedenle böyle bir projeye sıcak bakmadığını söyledi. Kendi hayatından çok, yaşadığı deneyimlerin ve karşılaştığı olayların gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediğini belirten sanatçı, bunları kitap haline getirmeyi düşündüğünü kaydetti.

Gencebay, kitap düşüncesinin yanı sıra hayatına ve deneyimlerine ilişkin bir belgesel hazırlama fikrinin de bulunduğunu açıkladı.