İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda yakalanan 44 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin tespitlerine göre, tanesi 60-80 euroya alınan yumurtalar tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 euroya satıldı. Faaliyetler üzerinden yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği oluştu.

İstanbul'da yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kadın donörlerin Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'a toplam 811 kez seyahat ettiği belirlenirken, faaliyetler kapsamında yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı üreme hücresi ticaretine ilişkin faaliyetler ve organizasyonun işleyişi mercek altına alındı.

İKİ İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, gelen iki ihbar üzerine yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması amacıyla Kuzey Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organizasyonun nasıl yürütüldüğünü, sürece dahil olan kişileri ve faaliyetler kapsamında gerçekleşen para transferlerini araştırdı.

YUMURTALARIN 60-80 EURO ARASINDA SATIN ALINDIĞI BELİRLENDİ

Polisin tespitlerine göre, kadınlardan alınan yumurtalar tanesi 60 ila 80 euro arasında değişen fiyatlarla satın alındı. Söz konusu yumurtaların daha sonra tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 euroya satıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, bu faaliyetler üzerinden yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği oluştuğu tespit edildi. Ekipler, organizasyonun mali yapısına ilişkin incelemelerini de soruşturma kapsamında yürüttü.

KADIN DONÖRLERİN YURT DIŞINA 811 KEZ GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmada dikkat çeken bulgulardan biri de kadın donörlerin yurt dışı seyahatleri oldu. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'a toplam 811 kez seyahat ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Şüphelilerin hukuki durumları, adli süreçte yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.