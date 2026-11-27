İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık, Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei'yi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. Hâkimlikteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheliler, kararın ardından cezaevine gönderildi.

10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Soruşturma kapsamında hâkimliğe sevk edilen İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Meltem Özkayan Keklik, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meltem Özkayan Keklik hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanırken, diğer dokuz şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

BİR ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatıldı. Seher Sevdişan ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın önceki aşamasında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Soruşturmanın; "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirilmişti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra tanık beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler ile gizli tanık anlatımlarının da soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.