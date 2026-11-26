Ünlü isimlerin de yer aldığı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı Ceylan Kaya tutuklandı. Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı Ceylan Kaya tutuklandı. Aralarında Burcu Özberk, Özcan Deniz ve Murat Ceylan'ın da bulunduğu 9 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

CEYLAN KAYA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Şarkıcı Ceylan Kaya, tutuklama talebiyle; aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki işlemlerinin ardından şarkıcı Ceylan Kaya, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 ŞÜPHELİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında karar verildi.

Hakimlik, 9 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Şüpheliler, kararın ardından serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın; “fuhuş”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme” ile “uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma” suçlarını kapsadığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla alınan ifadeleri, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımlarının değerlendirildiği kaydedildi.

Başsavcılığın açıklamasında, uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ifade edildi.