İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan arasında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncu Deniz Çakır, Burcu Özberk, Murat Başoğlu ve Mehmet Can Karcı'da bulunuyor.

DHA- İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler arasında şarkıcı Özcan Deniz, oyuncular Deniz Çakır Baykal ve Burcu Özberk ile Murat Başoğlu, Erdal Bozkuş ve Mehmet Can Karcı'nın da bulunduğu öğrenildi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 23 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

"Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayadan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın ve Muammer Kapucuoğlu"

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda, uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği kamuoyuna duyurulur."