Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin sonuçları açıklandı. Testi incelenen 21 kişiden 16'sının sonucu belli oldu. Üç kişinin testi pozitif, 12 kişinin testi negatif çıkarken Cansu Taşkın'ın örneklerinde kodein tespit edildi.

DHA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti, temini, kullanımı ve bulundurulması ile fuhuş suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda, örnekleri alınan 21 kişiden 16'sının test sonucu belli oldu. Sonuçlara göre 3 kişinin testinde uyuşturucu maddeye rastlanırken, 12 kişinin test sonucu negatif çıktı. Cansu Taşkın'ın örneklerinde ise kodein tespit edildiği bildirildi.

ÜÇ KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Test sonucu pozitif çıkan isimlerin Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Can Karcı olduğu belirtildi.

Deniz Sözen'in kan, idrar, saç ve tırnak örneklerinde MDMA, MDA, amfetamin ve metamfetamin ile kokain metabolitleri tespit edildi.

Ufuk Gündoğdu'nun kan ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitlerine, saç örneğinde ise kodein ve kokain metabolitlerine rastlandı. Gündoğdu'nun tırnak örneğinin negatif sonuçlandığı kaydedildi.

Mehmet Can Karcı'nın kan ve idrar örneklerinde kokain ve metabolitleri, saç ve tırnak örneklerinde ise esrarın etken maddesi THC ile kokain metabolitlerinin saptandığı belirtildi.

ÖZCAN DENİZ VE DENİZ ÇAKIR'IN TEST SONUÇLARI NEGATİF

Test sonucu negatif çıkan isimler arasında Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın yanı sıra Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca yer aldı.

Cansu Taşkın'ın örneklerinde kodein tespit edildiği bildirildi. Beş kişinin test sonucunun ise henüz açıklanmadığı belirtildi.

SORUŞTURMADA NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş suçlarını kapsayan bir soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin ifadeleri, tanık beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesi üzerine 24 Kasım'da 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında ilk etapta 23 kişi gözaltına alınırken, daha sonra bu sayı 24'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi yapıldı.

Aynı gün 10 şüphelinin savcılık ifadelerinin ardından şarkıcı Ceylan Kaya tutuklama, aralarında Özcan Deniz, Burcu Özberk ve Deniz Çakır Baykal'ın da bulunduğu 9 kişi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. 26 Kasım'da Ceylan Kaya tutuklanırken, 9 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında 27 Kasım'da hakimliğe sevk edilen 13 şüpheliden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. Meltem Keklik hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanırken, 9 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında yapılan uyuşturucu testlerinin sonuçları da 27 Kasım'da açıklandı. İncelenen 21 kişiden Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Can Karcı'nın testleri pozitif çıktı. 12 kişinin test sonucu negatif olarak açıklanırken, Cansu Taşkın'ın örneklerinde kodein tespit edildiği bildirildi. Beş kişinin test sonucunun ise henüz açıklanmadığı belirtildi.