Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan İspanya'nın Málaga kentinde aşırı turizme karşı yeni kurallar yürürlüğe girdi. Yerel halkın şikayetleri üzerine başlatılan uygulama kapsamında kıyafet, gürültü, kaldırım kullanımı ve çevre temizliği konusunda kısıtlamalar getirildi. Kurallara uymayan turistlere 750 euroya kadar ceza kesilebilecek.

İspanya'nın güneyinde bulunan ve dünyanın en popüler tatil rotaları arasında yer alan Málaga'da turistlere yönelik yeni kurallar uygulanmaya başladı. Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan kentte artan turist yoğunluğu, yerel halkın tepkisine neden oldu. Yükselen kiralar ve tarihi mahallelerin değişen yapısı üzerine harekete geçen belediye, şehir yaşamını korumak amacıyla yeni düzenlemeler hazırladı.

2023 yılında yaklaşık 14 milyon turisti ağırlayan Málaga'da yerel halk, aşırı turizmin yarattığı sorunlara karşı yaz boyunca protestolar düzenledi. Tepkilerin ardından yönetim, hem İngilizce hem de İspanyolca hazırlanan uyarı afişleriyle yeni kuralları duyurdu.

KIYAFET KURALINI İHLAL EDENE 750 EURO CEZA

Yeni düzenlemelerin dikkat çeken maddelerinden biri turistlerin kıyafetleriyle ilgili oldu. Şehir merkezinde mayo ve benzeri kıyafetlerle dolaşılmasına yönelik şikayetler üzerine kamuya açık alanlarda üst giysi giyme zorunluluğu getirildi.

Kıyafet düzenlemesine uymayan turistlere 750 euroya kadar para cezası uygulanabilecek.

GÜRÜLTÜ VE KALDIRIM KULLANIMINA SINIRLAMA

Belediyenin açıkladığı kurallar yalnızca kıyafet düzenlemesiyle sınırlı kalmadı. Kent sakinlerinin yaşam kalitesini korumak amacıyla gürültü ve kamusal alan kullanımına ilişkin de uyarılar yapıldı.

GÜRÜLTÜ YAPMAK YASAK

Yerleşim bölgelerinde bağırmak, şarkı söylemek ve yüksek sesle müzik dinlemek yasak kapsamında değerlendiriliyor. Turistlerden özellikle yaşlıların, hastaların, çocukların, öğrencilerin ve çalışanların dinlenme saatlerine saygı göstermeleri isteniyor.

KALDIRIMLAR YAYALARA BIRAKILDI

Bisiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının kaldırımlarda ilerlemesine izin verilmiyor. Sürücülerin yalnızca bu araçlar için ayrılan güzergahları kullanmaları gerekiyor.

TARİHİ ALANLARDA TEMİZLİK UYARISI

Çöplerin çöp kutularına atılması, tarihi yapıların, anıtların, parkların ve bahçelerin temiz tutulması da yeni kurallar arasında yer alıyor.

Belediye, bu düzenlemelerle turizm faaliyetleri ile kent sakinlerinin günlük yaşamı arasındaki dengeyi korumayı hedefliyor. Kuralların ihlal edilmesi durumunda denetimlerin sürdürüleceği belirtiliyor.