Ünlü oyuncu ve sunucu Jenny McCarthy, lüks malikanesinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını değiştiren bir karar aldı. Eşi Donnie Wahlberg ile birlikte yaşadığı evde ortaya çıkan küf sorununun ardından çeşitli rahatsızlıklarla mücadele eden 54 yaşındaki oyuncu, tedavi sürecinde malikanesinin bahçesine kurduğu çadıra yerleşti.

McCarthy, sunduğu The Jenny McCarthy Wahlberg Show programında son iki yılda yaşadığı zorlu süreci anlattı. Başlangıçta basit bir diş ağrısı olarak ortaya çıkan şikayetlerin zamanla farklı sağlık sorunlarına dönüştüğünü belirten ünlü oyuncu, evindeki küfün kendisini ciddi şekilde etkilediğini açıkladı.

DİŞ AĞRISIYLA BAŞLADI, SAĞLIK KABUSUNA DÖNÜŞTÜ

Jenny McCarthy, 2024 yılından bu yana devam eden sağlık sorunlarının ilk olarak diş ağrısıyla başladığını söyledi. Süreç içerisinde çok sayıda doktor ziyaretinin yanı sıra ameliyatlar, diş çekimleri ve yerinden çıkan implantlarla uğraşmak zorunda kaldığını anlattı.

Yaşadıklarının hayatını oldukça zorlaştırdığını belirten McCarthy, "Size bu hikayeyi anlatmak için can atıyorum. Çünkü hayatımın son iki yılı gerçekten çılgıncaydı" ifadelerini kullandı.

Diş sorunlarının ardından gözlerinde tekrarlayan kistler, bacaklarında kramplar ve yüzünde şişlikler oluştuğunu aktaran oyuncu, gıda alerjileri ve uykusuzluk gibi şikayetlerle de mücadele etti.

MİLYONLUK MALİKANESİNİN BAHÇESİNE ÇADIR KURDU

Yapılan testlerin ardından sağlık sorunlarının kaynağının evindeki küf olduğu belirlendi. Küf kaynaklı zehirlenme teşhisi konulan McCarthy, tedavi ve detoks sürecinde malikanesinde kalmamaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, evindeki sorun nedeniyle malikanesinin bahçesine çadır kurarak yaşamını burada sürdürmeye başladı. Böylece milyonluk evinin sahibi olmasına rağmen bir süre kendi evinde yaşayamaz hale geldi.