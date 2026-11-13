Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Cemre Baysel'in Beşiktaşlı milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddiaları doğrulandı. Bir mekan çıkışında görüntülenen oyuncu, ilişkisiyle ilgili sorulara verdiği yanıtla merak edilenleri açıklığa kavuşturdu. Topçu'nun neden yanında olmadığını da açıkladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Cemre Baysel, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir Beşiktaşlı milli futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı konuşulan oyuncu, hakkındaki iddialara sonunda açıklık getirdi.

Bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baysel'e, Emirhan Topçu ile birlikte olduğu yönündeki haberler soruldu. Daha önce ilişkisiyle ilgili gelişme olması halinde duyuracağını söylediğini hatırlatan oyuncu, "Bir şey olursa duyarsınız demiştim... Ne güzel duymuşsunuz işte..." ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Hayırlı olsun" dileklerine de karşılık veren Baysel, "Amin, çok teşekkür ediyorum. Kendisi şu an yanımda değil, çünkü Milli Takım'da kampta" dedi. Böylece oyuncu, milli futbolcuyla birlikteliğini doğrulamış oldu.

AŞK İDDİALARI SOSYAL MEDYADAKİ DETAYLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cemre Baysel ve Emirhan Topçu'nun isimleri ilk olarak sosyal medyadaki bazı hareketliliklerin ardından birlikte anılmaya başlamıştı. İkilinin birbirlerini takip etmesi ve Baysel'in kimin gönderdiğini açıklamadığı çiçek buketi, aşk iddialarını güçlendirmişti.

Ayrıca Emirhan Topçu'nun annesinin de oyuncuyu sosyal medya hesabından takip etmesi magazin gündeminde konuşulmuştu. Ancak iki isimden de uzun süre konuyla ilgili açıklama gelmemişti. Baysel'in son açıklamasıyla birlikte iddialar netleşti.

CEM BÖLÜKBAŞI İLE İLİŞKİSİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Cemre Baysel, daha önce yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti. Kısa süren birlikteliğin sona ermesinin ardından ayrılık iddiaları sorulan oyuncu, yalnızca "Bitti" yanıtını vererek konuyu kapatmıştı.

Baysel'in daha önce oyuncu Aytaç Şaşmaz ile de uzun süreli bir ilişkisi olmuştu. İkili, birlikte rol aldıkları Baht Oyunu dizisinin setinde tanışmış ve 2021 yılında başlayan birlikteliklerini 2025 yılında sonlandırmıştı.