İlahiyatçı İhsan Şenocak, Trabzonspor taraftarlarının Muhammed Salah için yaptığı "Allah Allah, Muhammed Salah" tezahüratına tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında taraftarlara seslenen Şenocak, "Derhal buna son verin.. Bela gelir, musibet gelir." dedi.

İlahiyatçı İhsan Şenocak, Trabzonspor taraftarlarının Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın gollerinin ardından yaptığı "Allah Allah, Muhammed Salah" tezahüratına sert tepki gösterdi. Şenocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu ifadelerin kullanılmaması gerektiğini savundu.

Trabzon'un dini kimliğine vurgu yapan Şenocak, "Trabzon nedir? Ulema yurdudur, değil mi?" ifadelerini kullandı. Kendisinin de Trabzonlu olduğunu belirten Şenocak, taraftarların tezahüratını eleştirerek "Nereden çıkardınız bunu?" diye sordu.

"DERHAL BUNA SON VERİN"

Taraftarlara tezahüratı bırakmaları çağrısında bulunan Şenocak, "Derhal buna son verin. Allah'ın gazabını üzerimize çekeceksiniz. Bela gelir, musibet gelir." dedi.