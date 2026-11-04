Romanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi AnimaWings, mali sorunlar ve teknik aksaklıklar nedeniyle iflas sürecine girdi. Mahkemenin başvuruyu kabul ettiği şirket, yeniden yapılandırma kapsamında 15 Kasım 2026'ya kadar tüm uçuşlarını durdurdu.

Havacılık sektöründe artan maliyetler, bir hava yolu şirketini daha zor durumda bıraktı. Romanya merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi AnimaWings, yaşadığı finansal sorunların ardından iflas sürecine girdi. Avrupa ve Orta Doğu'daki çeşitli noktalara seferler düzenleyen şirket, ekim ayının başından itibaren uçuş operasyonlarını durdurdu.

2020 yılında kurulan AnimaWings, filosunda yaşanan teknik sorunlar ve ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle 30 Eylül'de Bükreş Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, alacaklıların taleplerinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle ilk aşamada başvuruyu kabul etmedi. Ancak 28 Ekim'de verilen kararla şirketin iflas başvurusu onaylandı ve hukuki süreç başladı.

UÇUŞLAR 15 KASIM 2026'YA KADAR DURDURULDU

Dünya'da yer alan habere göre AnimaWings, internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında uçuş faaliyetlerinin 15 Kasım 2026'ya kadar durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, bu tarihe kadar gerçekleştirilmesi planlanan seferlerin rezervasyon sisteminden kademeli olarak kaldırılacağı belirtildi. Uçuşu iptal edilen yolculara kayıtlı e-posta adresleri üzerinden bilgi verileceği, yolcuların izleyebileceği seçeneklerin de gönderilecek bildirimlerde paylaşılacağı aktarıldı.

ŞİRKETİN BORCU 33 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Mahkeme kayıtlarına göre şirketin toplam borcu yaklaşık 33 milyon dolara yükseldi. AnimaWings'in 25 alacaklısı arasında Romanya Hava Trafik Hizmetleri İdaresi (ROMATSA), Bükreş Havalimanları Ulusal Şirketi, çeşitli bölgesel havalimanları, bankalar ve finans kuruluşları bulunuyor.