Güzellik merkezi zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni Sevim Alan, İstanbul Pendik’te silahlı saldırının hedefi oldu. Yaklaşık iki haftadır yurt dışı kodlu bir numaradan ölüm tehditleri aldığı öne sürülen Alan’dan 15 milyon lira istendi. Park halindeki cipine iki el ateş açılan fenomen, yaşadığı korku nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Güzellik merkezi zinciri sahibi ve sosyal medya fenomeni Sevim Alan, İstanbul Pendik’te silahlı saldırıya uğradı. Geçen yıl da sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenen Alan’ın bu kez park halindeki cipine ateş açıldı. Saldırı anına ilişkin görüntüler gazeteci İhsan Yalçın tarafından paylaşıldı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayın arkasında 15 milyon liralık haraç talebi ve ölüm tehditlerinin bulunduğu öne sürüldü. Yaklaşık iki haftadır tehdit telefonları ve mesajları aldığı iddia edilen Alan, yaşananların ardından polis ekiplerinden yardım istedi.

15 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre Sevim Alan, yaklaşık iki haftadır yurt dışı kodlu bir numaradan aranarak tehdit ediliyordu. Aynı numaradan peş peşe mesajlar alan Alan'a, "Ya 15 milyon lirayı verirsin ya da canını alırız" şeklinde ifadeler gönderildi.

Tehditlerin giderek artması üzerine endişelenen Alan, kendisine yönelik tehditleri yetkililere bildirdi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ SIRASINDA SİLAH SESLERİ DUYULDU

Olay gecesi saat 02.15 sıralarında aynı numaradan yeniden aranan Sevim Alan'dan 15 milyon lira haraç istendiği öne sürüldü. Telefon görüşmesi devam ederken dışarıdan silah sesleri duyulduğu ve görüşmenin aniden sona erdiği belirtildi.

CİPİNE İKİ EL ATEŞ AÇILDI

Tehdit mesajlarının ardından korkuya kapılan Sevim Alan, polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, açık otoparkta bulunan Alan'ın cipine iki kurşunun isabet ettiğini tespit etti.

Silahlı saldırının ardından yaşadığı korku nedeniyle fenalaşan Alan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından Alan'a gönderildiği belirtilen bir başka mesajda ise, "Bu saatten sonra seni paran da kurtaramayacak. Öldürteceğim seni. Bu sana bir uyarıydı, iyi geceler!" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

İSTANBUL ORGANİZE POLİSİ DEVREDE

15 milyon liralık haraç talebi, ölüm tehditleri ve silahlı saldırıyla ilgili İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırganların motosikletli olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

SEVİM ALAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Hastaneye kaldırılan Sevim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Henüz kendisini iyi hissetmediğini belirten Alan, "Kendimi iyi hissetmiyorum, haber doğru maalesef. Biraz iyi olunca geleceğim" ifadelerini kullandı.

BİR YIL ÖNCE DE GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANMIŞTI

Sevim Alan'ın sahibi olduğu güzellik merkezi, 22 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırının hedefi olmuştu.

Saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde bulunan güzellik merkezinin önüne motosikletle gelen iki şüpheliden biri, tabancayla iş yerine ateş açmıştı.

Saldırıda yaralanan olmazken, iş yerinin bulunduğu binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği belirlenmişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.