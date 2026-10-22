Bir döneme damga vuran popüler video oyunu Stick Run’ın kurucusu ve sosyal medya fenomeni Manuel Otto, Twitch’teki canlı yayını sırasında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Alman yazılımcının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Henüz 14 yaşındayken geliştirdiği oyunla dünya çapında tanınan Otto’nun ölümü, dijital oyun dünyasında üzüntü yarattı.

Almanya’nın Bavyera eyaletindeki evinde salı akşamı meydana geldiği belirtilen olayda, komşuların evden yükselen dumanları fark ederek yetkililere haber verdiği aktarıldı. İhbar üzerine adrese gelen polis ve itfaiye ekiplerinin evde inceleme yaptığı ve Otto’nun cansız bedenine ulaştığı bildirildi. Olayın koşullarının aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

TWİTCH KANALINDAKİ YAYINLAR ERİŞİME KAPATILDI

Olayın ardından Twitch’te Manuel Otto’ya ait kanalın ve olay anına ilişkin görüntülerin erişime kapatıldığı ileri sürüldü.

Platformun, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve zor zamanlar geçiren kullanıcıları psikolojik destek hizmetlerine başvurmaya yönlendirdiği belirtildi.

Stick Run ekibinin de kurucularının vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı