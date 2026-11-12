Ülkeyi kasırga vurdu, baraj taşacak noktaya geldi! Binlerce kişi tahliye edildi

Portekiz'i etkisi altına alan Charles Kasırgası günlük yaşamı ve ulaşımı felç etti. Orta ve güney bölgelerde kırmızı alarm verilerek okullar tatil edildi ve zorunlu olmayan kamu hizmetleri durduruldu; Lizbon Havalimanı başta olmak üzere ülke genelinde 350'den fazla uçuş iptal edilirken, komşu ülke İspanya'da ise taşma riski oluşturan bir baraj nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.