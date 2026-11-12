DHA- Portekiz’i etkisi altına alan Charles Kasırgası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ülkenin orta ve güney bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verilirken, okullar kapatıldı ve zorunlu olmayan kamu hizmetleri durduruldu.
Portekiz havalimanları işletmecisi ANA, kötü hava şartlarından en çok Lizbon Havalimanı’nın etkilendiğini açıkladı. Ülke genelinde 350’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.
İspanya’nın Piedralaves bölgesinde ise yerel bir barajın taşma riski nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.
KASIRGANIN ETKİSİ AZALDI
Portekiz Meteoroloji Enstitüsü (IPMA), kasırganın merkezinin Atlas Okyanusu üzerinde ikiye ayrıldığını ve bu nedenle karaya ulaştığında etkisinin azaldığını bildirdi.
Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) Komutanı Mario Silvestre, ülke genelinde yetkililere 538 ihbar ulaştığını açıkladı. Yetkililer, ani sel, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga riskine karşı alarm seviyesini yüksek tutuyor.