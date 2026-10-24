İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Birleşik Krallık genelinde artan aşırı hava olayları ve büyük siber kesintilerin ardından halka acil durumlara hazırlık çağrısında bulunarak bozulmayan gıda ve şişelenmiş su stoku yapılmasını önerdi.

İngiltere hükümeti tarafından hazırlanan resmi kriz kılavuzunda; savaş, doğal afet veya siber saldırı gibi beklenmedik kriz senaryolarına karşı her hanenin üç günlük bozulmayan gıda ve şişelenmiş su stoku yapması tavsiye edildi.

Liverpool'da düzenlenen orman yangını önlemleri zirvesinde açıklamalarda bulunan Burnham, çağrının bir panik havası yaratmayı değil, zor zamanları atlatabilmek adına sağduyulu önlemler almayı amaçladığını vurguladı.

Beklenmedik olayların giderek sıklaştığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Başbakan, fırtına nedeniyle Cornwall'da elektriksiz kalan vatandaşların durumuna değinerek, hükümetin hazırlıksız olduğu iddialarını reddetti ve dayanıklılığı artırmak için toplumla temas halinde olduklarını ifade etti.

ÜÇ GÜN YETECEK ŞEKİLDE STOK YAPILMASI ÖNERİLDİ

Resmi tavsiye kapsamında vatandaşlardan kişi başına üç gün yetecek şekilde dokuz litre su, konserve et, sebze ve kuru meyve gibi gıdaları hazır bulundurmaları istendi.

Olası geniş çaplı elektrik ve internet kesintilerinde acil durum yayınlarının takip edilebilmesi için kurmalı veya pilli bir FM radyonun önemine dikkat çekildi. Kılavuzda ayrıca el feneri, battaniye, taşınabilir şarj cihazı, nakit para, ilk yardım seti, kişisel hijyen ürünleri, bebek gereksinimleri, evcil hayvan maması ve önemli belgelerin kopyaları gibi temel ihtiyaç malzemeleri de sıralandı.