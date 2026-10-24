Yavuz Ağıralioğlu’nun liderliğindeki “Anahtar Parti”nin seçim döneminde adından çok bahsedileceği anlaşılıyor.

Anketlerdeki oy oranı fazla değil ama küçümsenecek gibi de değil. Partinin oyları yüzde 3.1 ile yüzde 3.6 arasında görülüyor ama bu oran “Oy verebilirim” diyen grubun eklenmesiyle daha artabilir.

Anahtar Parti’nin, seçimlerde gerçekten adı gibi “Anahtar” rolü oynayıp dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor.

Bu bilgileri Yavuz Ağıralioğlu’nun Gaziantep’te yaptığı konuşma üzerine naklettim. AKP’nin kalesi olarak bilinen kentte Yavuz Ağıralioğlu’nun gördüğü ilgi gerçekten kayda değerdi.

Fon krizi konusunda iktidarı eleştiren Yavuz Ağıralioğlu özetle şöyle dedi:

“Dindarlığımız ahlâkı, yolsuzluğu engellemeliydi, kalpler kırılmamalıydı. Hesap vermelisiniz. 900 milyarlık bir kayıptan bahsediyorsunuz. Milletin malını kimin yediğini, milletin malını yerlerken nasıl korunabildiklerini, bu suistimale sebep olurken devlet mekanizmalarını nasıl kapattıklarını, bu soygunda yer alan kim varsa hepsini tek tek milletimize anlatmalısınız!”

AKP ve MHP’nin anketlerde düşen oylarına bakılırsa Anahtar Parti’ye oylar Cumhur İttifakı’ndan geliyor.