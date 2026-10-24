Son yılların en popüler sloganı, “Birleşe birleşe kazanacağız...”

Meydanlar hep bir ağızdan bunu haykırıyor.

Yürekler dolup taşıyor.

Ama iş uygulamaya gelince ne yazık ki öyle olmuyor!

Birleşe birleşe kazanacağımıza...

“Bölüne bölüne” kaybediyoruz!

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Örnek, dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu’nun hali...

Baro, bugün ve yarın genel kurulunu yapacak.

Yeni başkanını, yönetim ve denetim organlarını seçecek.

Yıllarca cumhuriyetçi, Atatürkçü ve sol görüşlü grupların kalesiydi bu baro...

Özellikle kumpas davalarından alnının akıyla çıktı.

Baskılara büyük bir direnişle yanıt verdi.

O dönemin Başkanı Ümit Kocasakal’ın makam odası bile kurşunlandı...

Ama... Bütün kurumlar tek tek düşerken, aslan avukatlar teslim olmadı!

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Bu güçlü direniş, 2024’te yapılan baro seçimlerinden sonra kan kaybetti.

Çünkü azınlıktaki DEM’li avukatların desteklediği İbrahim Kaboğlu, kendisinin bile beklemediği bir şekilde sadece 7 bin 197 oyla, yani yüzde 20 küsürlük bir oyla başkan seçildi.

Nasıl oldu bu?

Cumhuriyetçi ve Atatürkçü gruplar bölündü...

Baronun çoğunluğunu oluşturan avukatların oyları, üç aday tarafından paylaşıldı.

Sonuç, hüsran!

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Bu yıl yine dokuz başkan adayı yarışıyor!

En güçlü aday olarak önceki başkanlardan Ümit Kocasakal gösteriliyor.

Ancak koltuk yine azınlıktaki bir gruba gidebilir.

Çünkü çoğunluktaki cumhuriyetçi ve Atatürkçüler seçimlere yine ayrı ayrı giriyor.

Üç de başkan adayları var:

Ümit Kocasakal...

Hasan Kılıç...

Ve Atakan Adem Selanik.

Eğer avukatlar yine oylarını bu adaylara eşit oranda paylaştırırsa, koltuk bir kez daha yüzde 20-25 oy alan muhalif bloklardan birinin adayına gidebilir.

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Yıllardır her türlü baskıya karşı dik duran İstanbul Barosu’nu yönetmeye talip adaylar, umarım bugün genel kurul salonunun havasını doğru koklar da en güçlü görünen adayda birleşir...

Yoksa...

Demokrasinin ayakta kalan son kalesi de “bölüne bölüne...”

Gitti gider!

Kafayı yemiş olmalı!

Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010’dan, 8 Kasım 2023’e kadar CHP Genel Başkanlığı yaptı.

Bu 13 yıl 170 günün en az 13 yılında her gün ekonomiyi, yolsuzluğu, adaletsizliği gerekçe göstererek “erken seçim” istedi.

İktidara meydan okudu!

Şimdi butlan kararıyla yeniden CHP’nin başına geçti.

Diyor ki:

“Ülke bu haldeyken, yangın yerine dönmüşken hangi erken seçimi yapacaksınız? Ekonomiyi görüyorsunuz, fon vurgununu görüyorsunuz, yolsuzlukları görüyorsunuz, gelir dağılımındaki olağanüstü bozulmayı görüyorsunuz. Yoksulluğun artık yaygınlaştığını ve bir anlamda da kitleler tarafından kabul edildiğini görüyorsunuz. Hangi erken seçimi yapacaksınız ve hangi gerekçeyle yapacaksınız?”

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Kusura bakmasın ama “kafayı yemiş” olmalı...

Tam da bu nedenlerle erken seçim yapılmalı!

Ülke bu haldeyken erken seçime gitmeyip de ne zaman gideceksiniz...

Hani, “Kılıçdaroğlu artık AKP’ye çalışıyor” diyenler var ya...

Galiba haklılar!

GÜNÜN SORUSU

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 3 madenci hayatını kaybetti. 2’si ağır 5 madenci de yaralandı. Sorum bizi yönetenlere:

Bütün madenlerin kamulaştırılması için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor?