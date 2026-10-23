İngiltere hükümeti, aşırı hava olayları, siber saldırılar ve kritik altyapıya yönelik tehditlere karşı hanelerden en az üç gün yetecek gıda ve su bulundurmalarını istedi. Acil durum listesinde ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo da yer aldı.

İngiltere hükümeti, “Be Ready” (Hazırlıklı Ol) kampanyası kapsamında vatandaşlarından evlerinde en az üç gün yetecek gıda ve su bulundurmalarını istedi. Çağrının gerekçeleri arasında aşırı hava olayları, siber saldırılar ve kritik altyapıya yönelik tehditler gösterildi.

Onedio Gündem'in aktardığına göre hükümetin hazırladığı rehberde, acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesilebileceği, tedarik zincirlerinde aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Hazırlıkla, hanelerin yardım gelene kadar bu kesintileri kendi imkânlarıyla atlatabilmesi amaçlanıyor.

KİŞİ BAŞINA DOKUZ LİTRE SU

Rehberde, kişi başına günlük üç litre hesabıyla üç gün için toplam dokuz litre içme suyu ayrılması önerildi. Uzun süre bozulmadan saklanabilen gıdaların yanı sıra ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, bir miktar nakit para ve pilli radyo da hazırlık listesine alındı.

Nakit para ve pilli radyo önerileri, olası bir kesintide ödeme ve iletişim için yalnızca dijital sistemlere bağımlı kalınmamasına yönelik hazırlıklar arasında yer aldı.

“TETİKTE OLMALARINI, ANCAK PANİĞE KAPILMAMALARINI İSTİYORUZ”

Kaynağın İngiltere Savunma Bakanı olarak aktardığı Wes Streeting, Telford'daki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada ülkenin doğal afetlere, gelişmiş siber saldırılara ve devlet destekli tehditlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Rusya ve diğer düşman devletlerin kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, “Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor” dedi. Hanelerin ve işletmelerin olası bir krizde nasıl hareket edeceklerini önceden planlaması gerektiğini belirtti.

BBC'nin “Question Time” programında da çağrıyı değerlendiren Streeting, “İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hazırlığın belirli bir tehdide yönelik olmadığını vurgulayan Streeting, evdeki gıda ve suyun elektrik kesintilerinde ya da siber saldırı nedeniyle ödeme sistemlerinin çalışmadığı durumlarda işe yarayacağını anlattı.

YARDIMA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYANLARA ÖNCELİK

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis ise vatandaşların alacağı basit önlemlerin kriz anında güvenlik ve kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştıracağını söyledi. Jarvis, hazırlıklı haneler sayesinde ekiplerin desteğe en çok ihtiyaç duyan kişilere öncelik verebileceğini belirtti.

Girişimin ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçladığını ifade eden Jarvis, benzer hazırlık kampanyalarının Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da yürütüldüğünü aktardı.

Çağrı, İngiltere'de kısa süre önce yaşanan bir siber güvenlik alarmının ardından geldi. Çok sayıda internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP programlama dilinde kritik bir güvenlik açığı tespit edilmesi üzerine, ülkede 32 kamu hizmetine ait internet sitesi önlem amacıyla erişime kapatılmıştı.