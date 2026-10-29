İngiltere’de eski askeri personelin göreve geri çağrılmasında yaş sınırı 55’ten 65’e yükseltildi. Düzenleme savaş hazırlıkları dönemini de kapsarken, eski komutan Lord Dannatt olası bir savaşta önceliğin sivillere değil, yedek kuvvetlere verileceğini açıkladı.

Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik endişeleri, olası bir savaş durumunda ülkelerin nasıl bir seferberlik planı uygulayacağını yeniden gündeme taşıdı. İngiltere'de eski askeri personelin göreve çağrılmasına ilişkin yaş sınırının 55'ten 65'e yükseltilmesi dikkat çekti. Eski bir ordu komutanının açıklamaları ise olası bir kriz anında kimin önce göreve çağrılacağı sorusunu gündeme getirdi.

SAVAŞ DURUMUNDA İLK KİMLER GÖREVE ÇAĞRILACAK?

İngiliz Ordusu'nun eski kıdemli komutanlarından Lord Dannatt'a göre, olası bir savaş durumunda askere alma sürecinin doğrudan sivillerle başlaması beklenmiyor. Öncelikle Ordu Yedek Kuvvetleri'nin, ardından düzenli yedek birliklerin ve askeri tecrübeye sahip eski personelin göreve çağrılması öngörülüyor.

Bu kaynakların yetersiz kalması halinde ise İkinci Dünya Savaşı dönemindeki uygulamalara benzer şekilde, 18-24 yaş aralığındaki siviller için zorunlu askerlik seçeneği gündeme gelebilir.

Dannatt, askeri tecrübesi bulunmayan sivillerin doğrudan cepheye gönderilmesinin ilk seçenek olmayacağını belirtirken, çok sayıda eski askerin yeniden görevlendirilmesinin de ciddi lojistik sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor.

ESKİ ASKERLER İÇİN YAŞ SINIRI 65'E YÜKSELTİLDİ

Hazırlanan yasal düzenlemeyle, eski askeri personelin yalnızca doğrudan saldırı veya büyük bir acil durum halinde değil, savaş hazırlıkları kapsamında da göreve çağrılabilmesinin önü açılıyor. Düzenleme, göreve çağrılabilecek eski personelin yaş sınırının 55'ten 65'e çıkarılmasını öngörüyor.

Askeri yetkililer, bu adımın ordunun olası krizlere karşı hazırlığını güçlendirmeyi ve ihtiyaç duyulduğunda deneyimli personeli yeniden göreve kazandırmayı amaçladığını belirtiyor.

SİVİLLER İÇİN ZORUNLU ASKERLİK PLANI VAR MI?

Eski askerlerin göreve çağrılma yaş sınırının yükseltilmesi, sivillerin de askere alınıp alınmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Ancak mevcut durumda hükümetin siviller için zorunlu askerlik uygulamasını başlatmaya yönelik bir planı olmadığı belirtiliyor.

İngiltere'nin savunma sisteminin temelini gönüllü ve profesyonel silahlı kuvvetler oluşturuyor. Bununla birlikte, olası bir büyük çatışma durumunda yedek kuvvetlerin ve eski askeri personelin nasıl görevlendirileceği, ülkenin acil durum hazırlıklarının önemli başlıkları arasında yer alıyor.