Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize yolundaki Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahta seyahat süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya ineceğini açıkladı. Tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimin hizmete açıldığını belirten Uraloğlu, 21,3 kilometrelik bölümde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile toplam 9 kilometrelik yol kesiminin bugün hizmete açılacağını duyurdu.

Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesindeki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Erzurum-Rize güzergahında inşa edilen 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli'nin özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yaşanan ulaşım sorunlarını azaltacağını belirten Uraloğlu, "Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sunacağız. Söz konusu tünelle birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi de hizmete açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümündeki çalışmaların tamamlandığını aktaran Uraloğlu, 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK

Dallıkavak Tüneli ile mevcut yolun fiziki ve geometrik standartlarının yükseltildiğini belirten Uraloğlu, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi yerine daha düşük kotta yeni bir geçiş sağlandığını kaydetti.

Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesiminin devre dışı bırakılacağını belirten Uraloğlu, güzergahın 190 metre daha düşük kota taşındığını ifade etti.

Uraloğlu, projenin sağlayacağı avantajlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da yıllık 1334 ton azaltacağız."

ERZURUM-RİZE ARASI 52 KİLOMETRE KISALACAK

Dallıkavak Tüneli'nin, 2018 yılında hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, ulaşım aksının güçlendirileceğini vurguladı.

Uraloğlu, proje kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla güzergahın önemli ölçüde kısalacağını belirterek şunları kaydetti:

"Erzurum-Rize yolunun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergahı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz sahil yolunun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."