Eğitimlerinin ilk 5 yılını Özbekistan'da tamamlayan Sabina, Medine ve Zarina şimdi Ankara'da okuyor. Birbirlerine her konuda destek oluyorlar.

Kızların yolculuğu İbn-i Sina'nın topraklarından Türkiye'ye uzandı.

GÖRENLER FOTOĞRAF İSTİYOR

Özbekistan'da yaşayan üçüz kız kardeşler Sabina, Medine ve Zarina Hamreyava, çocukluk hayalleri olan doktorluğa Türkiye'de hazırlanıyor. Tıp eğitimlerinin ilk 5 yılını Buhara'da tamamlayan 23 yaşındaki kardeşler, son sınıf stajlarını Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürüyor.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR

Aynı yurtta kalan, birlikte ders çalışan ve yemek yiyen üçüzler, hastanede farklı birimlerde görev yapıyor. Haziran sonunda mezun olacak kardeşlerden Zarina, "23 yıldır birbirimize destek veriyoruz" dedi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise üçüzlerin Türkiye Cumhuriyeti diplomasıyla doktor olacaklarını belirtti. Kardeşler, hastanede kendilerini görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektirmek istediğini anlattı.