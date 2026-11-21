Ücretli öğretmenlerin kadroya geçirilmesini öngören kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifte, en az 540 gün sigortalı hizmeti bulunan ve gerekli mesleki şartları taşıyan öğretmenlerin KPSS ve mülakat şartı aranmadan kadrolu atanması yer alıyor.

Kamuoyunda ücretli öğretmen olarak bilinen ve ek ders ücreti karşılığında görev yapan öğretmenlerin kadroya alınmasına yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Teklifte, belirli şartları taşıyan ücretli öğretmenlerin kadrolu olarak atanması öngörülüyor.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun tarafından sunulan kanun teklifi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında 1 Aralık 2006 tarihinden itibaren ücretli öğretmen olarak görev yapan ve toplamda en az 540 gün sigortalı hizmeti bulunan kişileri kapsıyor.

Teklifin yasalaşması hâlinde, öğretmenliğe atanmak için gerekli öğrenim ve mesleki yeterlilik şartlarını taşıyan kişiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında kadrolu öğretmen olarak atanabilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kanun teklifinin gerekçesinde, ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle benzer eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmelerine rağmen istihdam güvencesi, ücret, sosyal güvenlik ve özlük hakları bakımından dezavantajlı durumda oldukları belirtildi.

Ücretli öğretmenlerin yalnızca girdikleri ders saatleri üzerinden ücret aldığına dikkat çekilen gerekçede, resmî tatillerde, ara tatillerde, yarıyıl ve yaz tatillerinde gelir elde edemedikleri ifade edildi.

Ayrıca her eğitim-öğretim yılında yeniden görevlendirilme belirsizliği yaşamalarının ve sigorta primlerinin fiilen girdikleri ders saatleri üzerinden yatırılmasının ekonomik ve sosyal hak kayıplarına yol açtığı kaydedildi.

KADROYA GEÇİŞTE 540 GÜN SİGORTALI HİZMET ŞARTI

Teklifte kadroya geçiş için en az 540 gün sigortalı hizmet şartı öngörülüyor. Farklı eğitim-öğretim yıllarında ve farklı okullarda yapılan çalışmaların birleştirilmesi de teklifin kapsamına alınıyor.

Bu düzenlemeyle ücretli öğretmenlerin çalışma sürelerindeki kesintilerin hak sahipliğine engel oluşturmaması hedefleniyor.

KPSS, SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT ŞARTI ARANMAYACAK

Kanun teklifinde öne çıkan düzenlemelerden biri de atama koşullarına ilişkin oldu.

Teklifin kabul edilmesi durumunda, gerekli öğrenim ve mesleki yeterlilik şartlarını taşıyan ücretli öğretmenlerin atanmasında KPSS, sözlü sınav, mülakat ve Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi şartı aranmayacak.

Ayrıca atamaların belirli bir kontenjanla sınırlandırılmaması ve şartları taşıyan tüm öğretmenlerin kadroya geçirilmesi amaçlanıyor.

2018 YILINDAKİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN DÜZENLEMESİ HATIRLATILDI

Teklifin gerekçesinde, 2018 yılında ücretli öğretmenlerin istihdamına yönelik yapılan düzenlemeye de değinildi.

21 Mart 2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun kapsamında, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlardan belirli şartları sağlayan en fazla 5 bin kişinin sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Ancak söz konusu düzenlemenin yalnızca belirli bir eğitim-öğretim yılıyla sınırlandırıldığı ve yıllarca ücretli öğretmenlik yapan herkesi kapsamadığı belirtildi.