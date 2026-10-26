Uçak yolculuğu sırasında pencerenin alt kısmında görülen küçük deliğin önemli bir işlevi bulunuyor. Bu tasarım, kabin basıncının yönetilmesine ve pencere sistemindeki nemin kontrolüne yardımcı oluyor.

Uçak pencereleri, yerde kullanılan sıradan camlardan farklı bir tasarıma sahip. Yüksek irtifada kabin içi ve dışındaki basınç farkı nedeniyle pencere sisteminin bu koşullara dayanacak biçimde tasarlanması gerekiyor.

Yolcu uçaklarının birçok penceresinde iç taraftaki panel üzerinde küçük bir açıklık bulunuyor. Bu açıklık, pencere katmanları arasındaki basınç farkının düzenlenmesine yardımcı olurken nemin dışarı atılmasına da katkı sağlayabiliyor. Böylece pencerenin dış katmanı üzerindeki basınç yükünün yönetilmesinde rol oynuyor.

Küçük deliğin bulunması, pencerenin bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Aksine bu ayrıntı, uçak pencerelerinin güvenlik ve mühendislik tasarımının bir parçası olarak kullanılıyor.