Uçakların pencereleri, evlerdeki veya otomobillerdeki pencereler gibi köşeli tasarlanmıyor. Bunun arkasında yalnızca estetik değil, uçuş sırasında oluşan basınç ve yolcu güvenliğiyle ilgili önemli nedenler bulunuyor.

Uçak yolculuğu sırasında pencerelerden dışarıyı izleyen yolcuların çoğu, camların neden yuvarlak veya oval tasarlandığını fark etmeyebiliyor. Ancak uçak pencerelerinin şekli, havacılık güvenliği açısından önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Uçaklar yükseldikçe kabin ile dış ortam arasındaki basınç farkı artıyor. Bu fark, uçağın gövdesine ve pencere çevresindeki yapılara yük bindiriyor. Köşeli pencerelerin keskin köşelerinde gerilme yoğunlaşması oluşabildiği için bu bölgelerde çatlakların başlaması ve ilerlemesi daha kolay olabiliyor.

Yuvarlak ve oval pencereler ise yükün çevreye daha dengeli dağılmasına yardımcı oluyor. Böylece pencere çevresindeki gerilme yoğunluğu azaltılabiliyor. Bu tasarım, uçağın basınç değişimlerine ve tekrarlanan uçuş döngülerine dayanıklılığı açısından önem taşıyor.

Uçak pencerelerinin şeklinin havacılık tarihinde güvenlikle ilgili gelişmelerle de bağlantısı bulunuyor. Geçmişte kullanılan bazı erken dönem jet uçaklarında köşeli pencerelerin çevresinde yorulma kaynaklı çatlaklar meydana gelmiş, yaşanan kazaların ardından gövde ve pencere tasarımları yeniden değerlendirilmişti.

Günümüzde uçak pencereleri, yalnızca dışarıyı görmek için kullanılan bir bölüm değil; gövdenin basınç dayanımını koruyacak şekilde tasarlanan mühendislik bileşenleri arasında yer alıyor.