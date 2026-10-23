İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayan vatandaşların merakla beklediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin ücretsiz ulaşım kararı netleşti. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda, 29 Ekim 2026 Perşembe günü üç büyükşehirde belirlenen raylı sistem hatlarında yolculuk ücretsiz olacak.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında alınan karar, vatandaşların bayram etkinliklerine ve farklı noktalara daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Uygulama kapsamında Marmaray, Başkentray ve İZBAN’ın yanı sıra İstanbul’daki bazı raylı sistem hatlarında da ücret alınmayacak.

CUMHURBAŞKANI KARARI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 11919 sayılı karar, 22 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda belirlenen raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanması kararlaştırıldı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK HATLAR BELLİ OLDU

Karar kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle sıralandı:

-İSTANBUL: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

-ANKARA: Başkentray

-İZMİR: İZBAN

Belirlenen hatlarda yolcular, 29 Ekim Perşembe günü ücretsiz seyahat edebilecek.

BAKAN URALOĞLU’NDAN ULAŞIM AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda uygulanacak ücretsiz ulaşım kararına ilişkin değerlendirmesinde, belirlenen raylı sistem hatlarının vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.

Uygulamayla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’deki söz konusu hatlarda vatandaşların hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkânından yararlanması hedefleniyor. Böylece Cumhuriyet Bayramı boyunca şehir içi ulaşımda belirlenen güzergâhlarda ücret ödenmeden seyahat edilebilecek.