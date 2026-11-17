Japonya'da yaygınlaşan akıllı tuvalet teknolojisi, sunduğu suyla temizlik ve sıcak havayla kurutma özellikleriyle dünya genelinde ilgi görüyor. Mevcut klozetlere kolayca monte edilebilen bu sistemler, hem konforu artırıyor hem de tuvalet kağıdı tüketimini azaltmayı vadediyor.

Tuvalet kağıdına alternatif olarak geliştirilen, suyla temizlik sağlayan klozet kapakları sıradan konutlarda da tercih edilmeye başlandı. Mevcut klozetlere takılabilen bu ürünlerin elektrik gerektirmeyen temel modelleri 30–50 dolar arasında satılıyor. Bazı modeller, sıcak havayla kurutma özelliği sayesinde temizliğin tuvalet kağıdına ihtiyaç duyulmadan tamamlanmasına olanak tanıyor.

Haberler.com'un aktardığına göre, bir dönem ağırlıklı olarak Japonya'daki evlerde ve lüks otellerde kullanılan akıllı tuvalet sistemlerine ilgi artıyor. Ancak bu sistemlerin tuvalet kağıdını kısa sürede tamamen ortadan kaldırması beklenmiyor.

SUYLA TEMİZLİK VE SICAK HAVAYLA KURUTMA

Klozetin üzerine monte edilerek su tesisatına bağlanan kapaklarda, hareketli bir başlık su püskürterek temizlik sağlıyor. Modele göre suyun basıncı ve sıcaklığı ayarlanabiliyor.

Elektrikli modellerde sıcak hava ile kurutma, ısıtmalı oturma yüzeyi, uzaktan kumanda ve kendi kendini temizleyen püskürtme başlıkları gibi özellikler bulunuyor. Bu donanımlara sahip elektrikli kapakların fiyatı birkaç yüz dolara, tam donanımlı akıllı klozetlerin fiyatı ise birkaç bin dolara ulaşabiliyor.

Elektriksiz modeller su tesisatına bir bağlantı parçasıyla kurulabilirken, gelişmiş sistemler için klozetin yakınında uygun ve topraklı bir elektrik prizi gerekiyor.

BANYOSUNU YENİLEYENLERİN TERCİHLERİNE YANSIYOR

Haberde aktarılan Houzz Banyo Trend Raporu'na göre, evinde banyo yenilemesi yapanların beşte ikisinden fazlası gelişmiş özelliklere sahip klozetleri tercih ediyor. Özellikle suyla temizlik sağlayan kapaklara ilginin arttığı belirtiliyor.

Ürünlerin yaygınlaşmasında, 2020 yılında yaşanan tuvalet kağıdı kıtlığının da etkili olduğu değerlendiriliyor. O dönemde alternatif temizlik yöntemlerine yönelen tüketicilerin ilgisinin sonraki yıllarda da sürdüğü aktarılıyor. Haberde, adı belirtilmeyen bir üreticinin yaklaşık 2,5 milyon satışa ulaşması da pazardaki büyümeye örnek gösteriliyor.

KAĞIT KULLANIMI AZALABİLİR, BAKIM İHTİYACI SÜRÜYOR

Suyla temizlik, kağıt tüketimini azaltma imkanı ve kullanım konforu bu sistemlerin tercih nedenleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte cihazların düzenli temizlenmesi, özellikle kireçli su kullanılan bölgelerde püskürtme başlıklarının bakımının yapılması gerekiyor.

Haberde yer verilen uzman değerlendirmelerine göre, tuvalet kağıdının kısa sürede tamamen ortadan kalkması beklenmiyor. Suyla temizlik ve kurutma özelliklerinin yaygınlaşmasıyla kağıdın temel temizlik aracı yerine ihtiyaç halinde kullanılan yardımcı bir ürüne dönüşebileceği belirtiliyor.