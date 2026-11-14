Tütün satışına yönelik yeni düzenlemelerle denetimler daha da sıkılaştırılacak. 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satan işletmelerin ruhsatları askıya alınabilecek. Dijital takip sistemi ve artırılması planlanan cezalarla sektörde yeni bir dönem başlayacak.

AKP, sigara kullanımı ve tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlık kapsamında sigara satışlarının takibi, 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satan işletmelere uygulanacak yaptırımlar ve mevcut para cezalarının artırılması gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının AKP Meclis Grubu'na yaptığı sunumlarda, Türkiye'de yıllık sigara tüketiminin 8,5 milyar pakete ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

SİGARA SATIŞLARINA HES KODU BENZERİ TAKİP SİSTEMİ

Yeni düzenleme kapsamında sigara satışlarının izlenebilmesi için HES koduna benzer bir takip mekanizması oluşturulması değerlendiriliyor.

Sağlık Bakanlığının teknik altyapısının böyle bir uygulamaya uygun olduğu belirtilirken, sigara satışlarının market, bakkal ve büfe gibi çok sayıda farklı işletmede yapılması nedeniyle sistemin kısa sürede hayata geçirilmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ortak çalışma yürütmesi gerekiyor.

Dijital takip sistemine ilişkin hazırlıklar tamamlanana kadar mevcut denetimlerin artırılması ve yaptırımların yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

18 YAŞ ALTINA SİGARA SATAN İŞLETMELERİN RUHSATLARI ASKIYA ALINABİLECEK

Düzenleme çalışmalarının önemli başlıklarından birini de 18 yaşından küçüklere tütün ürünü satan işletmelere yönelik yaptırımlar oluşturuyor.

Mevcut mevzuatta çocuklara sigara satışı yasak olmasına rağmen, yasağı ihlal eden işletmelere uygulanan yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, 18 yaşından küçüklere sigara sattığı tespit edilen işletmelerin ruhsatlarının belirli bir süre askıya alınması ve ticari faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması üzerinde duruluyor.

Aynı ihlalin tekrarlanması halinde ise daha ağır yaptırımların uygulanması gündemde.

SİGARA YASAĞINI İHLAL EDENLERE CEZALAR ARTIRILACAK MI?

AKP'nin üzerinde çalıştığı düzenlemede, sigara yasaklarının ihlal edilmesi durumunda uygulanan idari para cezalarının artırılması da değerlendiriliyor.

2026 yılı itibarıyla kapalı alanlarda sigara içenlere bin 764 lira idari para cezası uygulanıyor.

Sigara yasağına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ise ihlalin niteliğine bağlı olarak 24 bin 440 lira ile 122 bin 660 lira arasında ceza kesilebiliyor.

Tekrarlanan ihlallerde para cezaları artırılırken, üçüncü ihlalde işletmenin 10 günden bir aya kadar kapatılması da mümkün olabiliyor.

Yeni düzenlemeyle mevcut ceza tutarlarının yeniden belirlenmesi ve özellikle işletmelere yönelik yaptırımların ağırlaştırılması üzerinde çalışılıyor.

DÜZENLEME HENÜZ YASA TEKLİFİNE DÖNÜŞMEDİ

Tütün ürünlerinin satışına yönelik hazırlıkların henüz yasa teklifine dönüşmediği belirtiliyor. Yeni ceza tutarları, dijital takip sisteminin kapsamı ve uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis gündemine taşınması bekleniyor.