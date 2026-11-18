Danimarka, Türkiye'den yapılan turistik vize başvurularında yoğunluğu yönetmek için bekleme listesi uygulamasını başlatıyor. Başvuru sahipleri, dosyalarının işleme alınacağı zamanı beklerken pasaportlarını kullanabilecek ve bildirim geldiğinde randevu almak için 48 saatleri olacak.

Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında bekleme listesi uygulamasına Danimarka da katılıyor. Yüksek başvuru yoğunluğunu yönetmek amacıyla hayata geçirilecek yeni sistemde, turistik vize işlemlerinin 15 takvim günü içinde sonuçlandırılması hedeflenirken başvuru sahipleri işlem sırası gelene kadar pasaportlarını yanlarında tutabilecek.

Fransa'nın ardından Danimarka da Türkiye'deki yoğun vize talebine karşı bekleme listesi uygulamasını başlatıyor. Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından duyurulan yeni model, yalnızca turistik vize başvurularını kapsıyor.

Yeni sistemle standart vize işlem süresinin 15 takvim gününe indirilmesi hedefleniyor. Ancak başvurunun daha ayrıntılı incelenmesi veya Danimarka Göçmenlik İdaresi'ne gönderilmesi gereken durumlarda bu süre 45 takvim gününe kadar çıkabilecek.

BEKLEME SÜRESİNDE PASAPORT BAŞVURU SAHİPLERİNDE KALACAK

Uygulamanın dikkat çeken yönlerinden biri ise pasaportların bekleme sürecinde başvuru sahiplerinde kalacak olması. Böylece başvuru sahipleri, dosyalarının işleme alınacağı zamanı beklerken pasaportlarını kullanmaya devam edebilecek.

DANİMARKA VİZESİNDE BEKLEME LİSTESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Danimarka turistik vizesine başvurmak isteyenlerin öncelikle Dışişleri Bakanlığı'nın ApplyVisa portalında hesap oluşturarak başvuru formunu doldurması ve 90 euro vize ücretini ödemesi gerekiyor.

Ödeme sonrasında oluşturulan niyet mektubu kimlik numaralı makbuzun çıktısının alınarak imzalanması isteniyor. Ardından bu numarayla VFS Global'in Türkiye internet sitesi üzerinden bekleme listesine kayıt yapılması gerekiyor.

Başvurunun işleme alınabilecek aşamaya gelmesi halinde VFS Global tarafından bilgilendirme yapılıyor. Bildirimin ardından başvuru sahiplerine randevu alarak işlemlerine devam etmeleri için 48 saat süre veriliyor.

Randevu tarihinde başvuru sahiplerinin pasaport, başvuru formu ve güncel seyahat planı dahil gerekli belgelerle VFS Global başvuru merkezine gitmesi gerekiyor.

VİZEDEN VAZGEÇENLER ÜCRETLERİNİ GERİ ALABİLECEK

Danimarka seyahatinden vazgeçenler için de yeni sistemde bir seçenek bulunuyor. Bekleme listesinde yer alan ancak başvurusu henüz işleme alınmamış kişiler, ApplyVisa üzerinden başvurularını iptal ederek ödedikleri vize ücretinin iadesini talep edebilecek.