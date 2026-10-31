Türk turistlerin yoğun ilgi gösterdiği vizesiz tatil rotalarından biri için yeni dönem başlıyor. 1 Kasım itibarıyla vize zorunluluğu devreye girerken THY, biletli yolculara seyahat öncesinde giriş kurallarının kontrol edilmesi çağrısı yaptı.

Türk Hava Yolları (THY), 1 Kasım 2026 itibarıyla Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarına yönelik vize uyarısında bulundu. Yeni düzenleme kapsamında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmesi için geçerli Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekecek.

Karadağ, Avrupa Birliği'nin (AB) vize politikasına uyum çalışmaları kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını yeniden yürürlüğe koyuyor. Bu doğrultuda THY, yolcularını yeni giriş koşulları hakkında bilgilendirdi.

THY'DEN YOLCULARINA VİZE BİLGİLENDİRMESİ

Havayolu şirketinin internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ’a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz"

VİZESİZ SEYAHAT DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yürürlükteki uygulama kapsamında Türk vatandaşları Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a seyahat edebilmek için geçerli Schengen veya Karadağ vizesi alması gerekecek.