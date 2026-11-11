Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde yerel yağmur ve sağanak görülecek. Marmara ve iç kesimlerde pus ve sis beklenirken sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre birçok bölgede yağmur ve sağanak yağış etkili olacak.

Ülke genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin edilirken Kıyı Ege, Marmara'nın bazı kesimleri, Batı Karadeniz'in bazı illeri ile Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı ve Antalya'nın doğu kıyılarında yerel yağış görülecek.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDREMİT İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Buna rağmen sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA'DA YAĞMUR VE SİS BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.

Yağışların akşam ve gece saatlerinde Edremit'te yer yer kuvvetli olması beklenirken sabah ve gece saatlerinde bölgede pus ve sis etkili olacak.

Bursa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde yerel yağmur ve sağanak bekleniyor.

Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

İstanbul: 19°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel yağış bekleniyor.

Kırklareli: 18°C, parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra yağmur ve sağanak görülecek.

EGE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Denizli: 19°C, öğleden sonra yerel yağmur ve sağanak yağışlı.

İzmir: 21°C, aralıklı yerel sağanak yağışlı.

Manisa: 20°C, öğle saatlerinden itibaren yerel yağmur ve sağanak yağışlı.

Muğla: 17°C, öğle saatlerinden itibaren yerel yağmur ve sağanak yağışlı.

AKDENİZ'DE YAĞIŞ ANTALYA VE BURDUR'UN BATISINDA

Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Adana: 20°C, parçalı bulutlu.

Antalya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyıları sağanak yağışlı.

Burdur: 16°C, parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı.

Hatay: 19°C, parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU'DA SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülecek.

Ankara: 10°C, parçalı ve çok bulutlu.

Çankırı: 11°C, parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.

Konya: 13°C, parçalı bulutlu.

BATI KARADENİZ'DE AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN YAĞIŞ

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Sinop'ta, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak'ta, gece saatlerinde ise Bolu, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Karabük çevrelerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.

Bolu: 14°C, gece saatlerinde yerel yağmurlu.

Düzce: 18°C, akşam saatlerinden itibaren yerel yağmurlu.

Kastamonu: 12°C, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu.

Zonguldak: 18°C, akşam saatlerinden itibaren yerel yağmurlu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ İLE DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Amasya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.

Rize: 15°C, parçalı bulutlu.

Samsun: 17°C, parçalı ve çok bulutlu.

Trabzon: 15°C, parçalı bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erzurum: 5°C, parçalı bulutlu.

Kars: 5°C, parçalı bulutlu.

Malatya: 12°C, parçalı bulutlu.

Van: 7°C, parçalı bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA HAVA PARÇALI BULUTLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görülebilecek.

Diyarbakır: 14°C, parçalı bulutlu.

Mardin: 11°C, parçalı bulutlu.

Siirt: 13°C, parçalı bulutlu.

Şanlıurfa: 16°C, parçalı bulutlu.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Meteoroloji'nin denizlerdeki hava tahminine göre herhangi bir bölgede fırtına beklenmiyor.

Karadeniz'de Batı ve Orta kesimlerde akşam ve gece saatlerinde sağanak görülecek. Marmara'nın doğusunda da akşam ve gece saatlerinde yağış bekleniyor. Ege'de aralıklı sağanak etkili olurken Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Denizlerde dalga yüksekliğinin Karadeniz'de 1 ila 2 metre, Marmara'da 0,5 ila 1,5 metre, Ege'de 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, Akdeniz'de ise 1 ila 2 metre olması bekleniyor.